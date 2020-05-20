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"جوازات تبوك" تنهي إجراءات سفر 400 راكب مصري

عبر عبارة القاهرة المغادرة إلى ميناء ‫سفاجا من ضباء اليوم

أنهت جوازات ‫ميناء ضباء، اليوم، إجراءات سفر رحلة العبارة ‫القاهرة المغادرة إلى ميناء ‫سفاجا، وعلى متنها عدد (400) راكب من الجنسية المصرية.

وكانت جوازات مطار تبوك أنهت أمس الأول إجراءات 138 مسافرًا من الجنسية الأفغانية والمسافرين على رحلة تتبع لشركة الطيران الأفغاني.

يذكر أن "جوازات منطقة تبوك" تشارك أمنيًّا ومجتمعيًّا، في العمل الميداني مع الجهات الأمنية المكلفة بتنفيذ تطبيق قرار منع التجول؛ بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا، وذلك بمتابعة من مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد القحطاني.

فيروس كورونا الجديد جوازات تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جوازات تبوك" تنهي إجراءات سفر 400 راكب مصري
سبق

أنهت جوازات ‫ميناء ضباء، اليوم، إجراءات سفر رحلة العبارة ‫القاهرة المغادرة إلى ميناء ‫سفاجا، وعلى متنها عدد (400) راكب من الجنسية المصرية.

وكانت جوازات مطار تبوك أنهت أمس الأول إجراءات 138 مسافرًا من الجنسية الأفغانية والمسافرين على رحلة تتبع لشركة الطيران الأفغاني.

يذكر أن "جوازات منطقة تبوك" تشارك أمنيًّا ومجتمعيًّا، في العمل الميداني مع الجهات الأمنية المكلفة بتنفيذ تطبيق قرار منع التجول؛ بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا، وذلك بمتابعة من مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد القحطاني.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
09:57 PM

"جوازات تبوك" تنهي إجراءات سفر 400 راكب مصري

عبر عبارة القاهرة المغادرة إلى ميناء ‫سفاجا من ضباء اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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16,309

أنهت جوازات ‫ميناء ضباء، اليوم، إجراءات سفر رحلة العبارة ‫القاهرة المغادرة إلى ميناء ‫سفاجا، وعلى متنها عدد (400) راكب من الجنسية المصرية.

وكانت جوازات مطار تبوك أنهت أمس الأول إجراءات 138 مسافرًا من الجنسية الأفغانية والمسافرين على رحلة تتبع لشركة الطيران الأفغاني.

يذكر أن "جوازات منطقة تبوك" تشارك أمنيًّا ومجتمعيًّا، في العمل الميداني مع الجهات الأمنية المكلفة بتنفيذ تطبيق قرار منع التجول؛ بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا، وذلك بمتابعة من مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد القحطاني.

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