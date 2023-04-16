تمكنت لجنة السلم المجتمعي التي وجّه بتشكيلها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مطلع العام الجاري؛ من تحقيق إنجاز نوعي بإنهاء خلاف أسري امتدّ لأكثر من 70 عامًا بين أخوين وأقاربهما في محافظة المجاردة. وتعود التفاصيل إلى ما بعد اللقاء التنفيذي الذي شهده مركز الملك فهد الثقافي، والذي أكد فيه أمير منطقة عسير على توجب العمل بجد وإخلاص وتفانٍ في إرساء السلم المجتمعي وإيجاد الحلول للمشكلات البينية القائمة بين الأسر، والتأكيد على الالتزام بأخلاق الدين الإسلامي الحنيف، والحثّ على تكاتف أفراد المجتمع لتحقيق رؤية المملكة. وأوضح أمين عام لجنة إصلاح ذات البين بإمارة المنطقة مسفر الحرملي، أن فرع اللجنة في محافظة المجاردة تمكّن من إنهاء خلاف بين أخوين وأطراف أخرى استمر طيلة سبعة عقود، وذلك بعد اللقاء التنفيذي الأول للجنة السلم المجتمعي؛ حيث كانت من أولى القضايا التي تولتها وسعت لأجلها بتعاون من مشايخ القبائل، إلى أن تم الصلح وصدر بشأنه صك شرعي من محكمة المجاردة. وأوضح الحرملي أن الدور المجتمعي الذي قامت به اللجنة جاء تنفيذًا لتوجيه سمو أمير المنطقة للوصول لحل يرضي جميع الأطراف، ويعيد للعلاقات الأسرية مكانتها، ويعزز من دور شيوخ القبائل في حل وإنهاء النزاعات القبلية والأسرية، والحفاظ على استقرار المجتمع ووحدته.

عسير.. إنهاء خلاف بين أخوين وأقاربهما امتدّ 70 عامًا محمد طيران سبق 2020-04-16 تمكنت لجنة السلم المجتمعي التي وجّه بتشكيلها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مطلع العام الجاري؛ من تحقيق إنجاز نوعي بإنهاء خلاف أسري امتدّ لأكثر من 70 عامًا بين أخوين وأقاربهما في محافظة المجاردة.



وتعود التفاصيل إلى ما بعد اللقاء التنفيذي الذي شهده مركز الملك فهد الثقافي، والذي أكد فيه أمير منطقة عسير على توجب العمل بجد وإخلاص وتفانٍ في إرساء السلم المجتمعي وإيجاد الحلول للمشكلات البينية القائمة بين الأسر، والتأكيد على الالتزام بأخلاق الدين الإسلامي الحنيف، والحثّ على تكاتف أفراد المجتمع لتحقيق رؤية المملكة.



وأوضح أمين عام لجنة إصلاح ذات البين بإمارة المنطقة مسفر الحرملي، أن فرع اللجنة في محافظة المجاردة تمكّن من إنهاء خلاف بين أخوين وأطراف أخرى استمر طيلة سبعة عقود، وذلك بعد اللقاء التنفيذي الأول للجنة السلم المجتمعي؛ حيث كانت من أولى القضايا التي تولتها وسعت لأجلها بتعاون من مشايخ القبائل، إلى أن تم الصلح وصدر بشأنه صك شرعي من محكمة المجاردة.



وأوضح الحرملي أن الدور المجتمعي الذي قامت به اللجنة جاء تنفيذًا لتوجيه سمو أمير المنطقة للوصول لحل يرضي جميع الأطراف، ويعيد للعلاقات الأسرية مكانتها، ويعزز من دور شيوخ القبائل في حل وإنهاء النزاعات القبلية والأسرية، والحفاظ على استقرار المجتمع ووحدته.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 07:10 PM

عسير.. إنهاء خلاف بين أخوين وأقاربهما امتدّ 70 عامًا لدور لجنة السلم المجتمعي التي وجّه بتشكيلها أمير المنطقة





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تمكنت لجنة السلم المجتمعي التي وجّه بتشكيلها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مطلع العام الجاري؛ من تحقيق إنجاز نوعي بإنهاء خلاف أسري امتدّ لأكثر من 70 عامًا بين أخوين وأقاربهما في محافظة المجاردة.



وتعود التفاصيل إلى ما بعد اللقاء التنفيذي الذي شهده مركز الملك فهد الثقافي، والذي أكد فيه أمير منطقة عسير على توجب العمل بجد وإخلاص وتفانٍ في إرساء السلم المجتمعي وإيجاد الحلول للمشكلات البينية القائمة بين الأسر، والتأكيد على الالتزام بأخلاق الدين الإسلامي الحنيف، والحثّ على تكاتف أفراد المجتمع لتحقيق رؤية المملكة.



وأوضح أمين عام لجنة إصلاح ذات البين بإمارة المنطقة مسفر الحرملي، أن فرع اللجنة في محافظة المجاردة تمكّن من إنهاء خلاف بين أخوين وأطراف أخرى استمر طيلة سبعة عقود، وذلك بعد اللقاء التنفيذي الأول للجنة السلم المجتمعي؛ حيث كانت من أولى القضايا التي تولتها وسعت لأجلها بتعاون من مشايخ القبائل، إلى أن تم الصلح وصدر بشأنه صك شرعي من محكمة المجاردة.



وأوضح الحرملي أن الدور المجتمعي الذي قامت به اللجنة جاء تنفيذًا لتوجيه سمو أمير المنطقة للوصول لحل يرضي جميع الأطراف، ويعيد للعلاقات الأسرية مكانتها، ويعزز من دور شيوخ القبائل في حل وإنهاء النزاعات القبلية والأسرية، والحفاظ على استقرار المجتمع ووحدته.