النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عسير.. إنهاء خلاف بين أخوين وأقاربهما امتدّ 70 عامًا

لدور لجنة السلم المجتمعي التي وجّه بتشكيلها أمير المنطقة

تمكنت لجنة السلم المجتمعي التي وجّه بتشكيلها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مطلع العام الجاري؛ من تحقيق إنجاز نوعي بإنهاء خلاف أسري امتدّ لأكثر من 70 عامًا بين أخوين وأقاربهما في محافظة المجاردة.

وتعود التفاصيل إلى ما بعد اللقاء التنفيذي الذي شهده مركز الملك فهد الثقافي، والذي أكد فيه أمير منطقة عسير على توجب العمل بجد وإخلاص وتفانٍ في إرساء السلم المجتمعي وإيجاد الحلول للمشكلات البينية القائمة بين الأسر، والتأكيد على الالتزام بأخلاق الدين الإسلامي الحنيف، والحثّ على تكاتف أفراد المجتمع لتحقيق رؤية المملكة.

وأوضح أمين عام لجنة إصلاح ذات البين بإمارة المنطقة مسفر الحرملي، أن فرع اللجنة في محافظة المجاردة تمكّن من إنهاء خلاف بين أخوين وأطراف أخرى استمر طيلة سبعة عقود، وذلك بعد اللقاء التنفيذي الأول للجنة السلم المجتمعي؛ حيث كانت من أولى القضايا التي تولتها وسعت لأجلها بتعاون من مشايخ القبائل، إلى أن تم الصلح وصدر بشأنه صك شرعي من محكمة المجاردة.

وأوضح الحرملي أن الدور المجتمعي الذي قامت به اللجنة جاء تنفيذًا لتوجيه سمو أمير المنطقة للوصول لحل يرضي جميع الأطراف، ويعيد للعلاقات الأسرية مكانتها، ويعزز من دور شيوخ القبائل في حل وإنهاء النزاعات القبلية والأسرية، والحفاظ على استقرار المجتمع ووحدته.

المجاردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عسير.. إنهاء خلاف بين أخوين وأقاربهما امتدّ 70 عامًا
سبق

تمكنت لجنة السلم المجتمعي التي وجّه بتشكيلها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مطلع العام الجاري؛ من تحقيق إنجاز نوعي بإنهاء خلاف أسري امتدّ لأكثر من 70 عامًا بين أخوين وأقاربهما في محافظة المجاردة.

وتعود التفاصيل إلى ما بعد اللقاء التنفيذي الذي شهده مركز الملك فهد الثقافي، والذي أكد فيه أمير منطقة عسير على توجب العمل بجد وإخلاص وتفانٍ في إرساء السلم المجتمعي وإيجاد الحلول للمشكلات البينية القائمة بين الأسر، والتأكيد على الالتزام بأخلاق الدين الإسلامي الحنيف، والحثّ على تكاتف أفراد المجتمع لتحقيق رؤية المملكة.

وأوضح أمين عام لجنة إصلاح ذات البين بإمارة المنطقة مسفر الحرملي، أن فرع اللجنة في محافظة المجاردة تمكّن من إنهاء خلاف بين أخوين وأطراف أخرى استمر طيلة سبعة عقود، وذلك بعد اللقاء التنفيذي الأول للجنة السلم المجتمعي؛ حيث كانت من أولى القضايا التي تولتها وسعت لأجلها بتعاون من مشايخ القبائل، إلى أن تم الصلح وصدر بشأنه صك شرعي من محكمة المجاردة.

وأوضح الحرملي أن الدور المجتمعي الذي قامت به اللجنة جاء تنفيذًا لتوجيه سمو أمير المنطقة للوصول لحل يرضي جميع الأطراف، ويعيد للعلاقات الأسرية مكانتها، ويعزز من دور شيوخ القبائل في حل وإنهاء النزاعات القبلية والأسرية، والحفاظ على استقرار المجتمع ووحدته.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
07:10 PM

عسير.. إنهاء خلاف بين أخوين وأقاربهما امتدّ 70 عامًا

لدور لجنة السلم المجتمعي التي وجّه بتشكيلها أمير المنطقة

A A A
محمد طيران - عسير
14
16,587

تمكنت لجنة السلم المجتمعي التي وجّه بتشكيلها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مطلع العام الجاري؛ من تحقيق إنجاز نوعي بإنهاء خلاف أسري امتدّ لأكثر من 70 عامًا بين أخوين وأقاربهما في محافظة المجاردة.

وتعود التفاصيل إلى ما بعد اللقاء التنفيذي الذي شهده مركز الملك فهد الثقافي، والذي أكد فيه أمير منطقة عسير على توجب العمل بجد وإخلاص وتفانٍ في إرساء السلم المجتمعي وإيجاد الحلول للمشكلات البينية القائمة بين الأسر، والتأكيد على الالتزام بأخلاق الدين الإسلامي الحنيف، والحثّ على تكاتف أفراد المجتمع لتحقيق رؤية المملكة.

وأوضح أمين عام لجنة إصلاح ذات البين بإمارة المنطقة مسفر الحرملي، أن فرع اللجنة في محافظة المجاردة تمكّن من إنهاء خلاف بين أخوين وأطراف أخرى استمر طيلة سبعة عقود، وذلك بعد اللقاء التنفيذي الأول للجنة السلم المجتمعي؛ حيث كانت من أولى القضايا التي تولتها وسعت لأجلها بتعاون من مشايخ القبائل، إلى أن تم الصلح وصدر بشأنه صك شرعي من محكمة المجاردة.

وأوضح الحرملي أن الدور المجتمعي الذي قامت به اللجنة جاء تنفيذًا لتوجيه سمو أمير المنطقة للوصول لحل يرضي جميع الأطراف، ويعيد للعلاقات الأسرية مكانتها، ويعزز من دور شيوخ القبائل في حل وإنهاء النزاعات القبلية والأسرية، والحفاظ على استقرار المجتمع ووحدته.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,283
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,624
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,174
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,325

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة