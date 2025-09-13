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"الغذاء والدواء": ضبط 1551 مخالفة وإغلاق 23 منشأة خلال أغسطس

في منشآت غذائية ودوائية ومنتجات طبية وتجميلية ومبيدات وأعلاف

أسفرت الزيارات التفتيشية التي أجرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال شهر أغسطس الماضي عن ضبط 1551 مخالفة، في منشآت غذائية ودوائية ومنتجات طبية وتجميلية ومبيدات وأعلاف، من خلال 6638 زيارة نفذتها على المنشآت الخاضعة لإشرافها في مناطق المملكة كافة، منها 3467 منشأة غذائية و1120 منشأة دوائية، و748 منشأة أجهزة طبية، و462 منشأة أعلاف، و572 منشأة تجميل و269 منشأة مبيدات.


وأغلق مفتشو "الغذاء والدواء" 23 منشأة خلال الشهر الماضي بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وضبطوا 22 منشأة تعمل من دون ترخيص، كما جرى إيقاف ستة خطوط إنتاج في عدد من المنشآت.


وبلغ إجمالي المنتجات المخالفة من المواد الغذائية أكثر من 56 طنًا، ونحو أربعة ملايين و500 ألف عبوة من المنتجات التجميلية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمنتجات الطبية.


وتستمر الهيئة في زياراتها التفتيشية للرصد والتقصي عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة وغير المرخصة، كما أنها تتتبع الإعلانات وتعمل على تقصي الحسابات الإلكترونية، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": ضبط 1551 مخالفة وإغلاق 23 منشأة خلال أغسطس
سبق

أسفرت الزيارات التفتيشية التي أجرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال شهر أغسطس الماضي عن ضبط 1551 مخالفة، في منشآت غذائية ودوائية ومنتجات طبية وتجميلية ومبيدات وأعلاف، من خلال 6638 زيارة نفذتها على المنشآت الخاضعة لإشرافها في مناطق المملكة كافة، منها 3467 منشأة غذائية و1120 منشأة دوائية، و748 منشأة أجهزة طبية، و462 منشأة أعلاف، و572 منشأة تجميل و269 منشأة مبيدات.


وأغلق مفتشو "الغذاء والدواء" 23 منشأة خلال الشهر الماضي بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وضبطوا 22 منشأة تعمل من دون ترخيص، كما جرى إيقاف ستة خطوط إنتاج في عدد من المنشآت.


وبلغ إجمالي المنتجات المخالفة من المواد الغذائية أكثر من 56 طنًا، ونحو أربعة ملايين و500 ألف عبوة من المنتجات التجميلية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمنتجات الطبية.


وتستمر الهيئة في زياراتها التفتيشية للرصد والتقصي عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة وغير المرخصة، كما أنها تتتبع الإعلانات وتعمل على تقصي الحسابات الإلكترونية، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
03:09 PM

"الغذاء والدواء": ضبط 1551 مخالفة وإغلاق 23 منشأة خلال أغسطس

في منشآت غذائية ودوائية ومنتجات طبية وتجميلية ومبيدات وأعلاف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت الزيارات التفتيشية التي أجرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال شهر أغسطس الماضي عن ضبط 1551 مخالفة، في منشآت غذائية ودوائية ومنتجات طبية وتجميلية ومبيدات وأعلاف، من خلال 6638 زيارة نفذتها على المنشآت الخاضعة لإشرافها في مناطق المملكة كافة، منها 3467 منشأة غذائية و1120 منشأة دوائية، و748 منشأة أجهزة طبية، و462 منشأة أعلاف، و572 منشأة تجميل و269 منشأة مبيدات.


وأغلق مفتشو "الغذاء والدواء" 23 منشأة خلال الشهر الماضي بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وضبطوا 22 منشأة تعمل من دون ترخيص، كما جرى إيقاف ستة خطوط إنتاج في عدد من المنشآت.


وبلغ إجمالي المنتجات المخالفة من المواد الغذائية أكثر من 56 طنًا، ونحو أربعة ملايين و500 ألف عبوة من المنتجات التجميلية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمنتجات الطبية.


وتستمر الهيئة في زياراتها التفتيشية للرصد والتقصي عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة وغير المرخصة، كما أنها تتتبع الإعلانات وتعمل على تقصي الحسابات الإلكترونية، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات.

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