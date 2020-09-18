كورونا في البرازيل: 36303 إصابات و829 وفاة جديدة بكورونا

خلال الــ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيلها 36303 إصابات، و829 وفاة جديدة، بفيروس كورونا المستجد خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 4455386 حالة، كما وصلت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد، إلى 134106".

وسجّلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات من جرّاء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.