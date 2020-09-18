كورونا في البرازيل: 36303 إصابات و829 وفاة جديدة بكورونا
خلال الــ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيلها 36303 إصابات، و829 وفاة جديدة، بفيروس كورونا المستجد خلال الــ 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: "وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 4455386 حالة، كما وصلت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد، إلى 134106".
وسجّلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات من جرّاء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
البرازيل
فيروس كورونا الجديد
كورونا في البرازيل: 36303 إصابات و829 وفاة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-18
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيلها 36303 إصابات، و829 وفاة جديدة، بفيروس كورونا المستجد خلال الــ 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: "وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 4455386 حالة، كما وصلت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد، إلى 134106".
وسجّلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات من جرّاء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
01:18 PM
كورونا في البرازيل: 36303 إصابات و829 وفاة جديدة بكورونا
خلال الــ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيلها 36303 إصابات، و829 وفاة جديدة، بفيروس كورونا المستجد خلال الــ 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: "وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 4455386 حالة، كما وصلت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد، إلى 134106".
وسجّلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات من جرّاء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.