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"الطائف" تطلق أول جائزة على مستوى المدن لتشجيع الأسر على التمسك بالقيم

جوائز الفائزين تقارب 150 ألف ريال

دشن محافظ الطائف سعد الميموني، اليوم الاثنين، أحد أبرز مبادرات جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف، تحت شعار "جائزة الطائف للأسرة المتميزة"، وذلك بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، ورئيس جامعة الطائف وعدد من مدراء الجهات الحكومية وأعضاء مجلس ادارة الجمعية.

وتتلخص فكرة الجائزة في تشجيع الأسر على التمسك بالقيم عبر منافسة بين الأسر السعودية داخل المملكة، وفق شروط وضوابط ومعايير تم وضعها بناءً على أسس رئيسية تضمن حياة هانئة للأسرة، حيث سيتم تقييم الأسر المتقدمة للجائزة وفق آلية موثقة للتقييم والتحكيم ومن بعدها يتم الإعلان عن الأسر الفائزة وتكريمهم.

وتعتبر هذه الجائزة أول جائزة على مستوى المملكة مخصصة للأسرة لتشجيعها وتحفيزها على الاهتمام ببناء بيئة أسرية آمنة ومستقرة، وذلك سعياً لتحقيق الهدف الرئيسي من الجائزة وهو التمسك بالقيم وتربية أفراد الأسرة من خلال تطبيق أفضل المعايير التي يمكن تطبيقها على الأسرة لتكون أسرة متميزة.

الجدير بالذكر أن مجموع الجوائز المقدمة للأسر الفائزة يبلغ 150,000 ريال، مع التنويه بأنه قد تم فتح المجال للتقدم على المسابقة للأسر السعودية من كافة مناطق المملكة عبر الرابط التالي:

https://award.taifzawaj.org.sa/

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الطائف" تطلق أول جائزة على مستوى المدن لتشجيع الأسر على التمسك بالقيم
سبق

دشن محافظ الطائف سعد الميموني، اليوم الاثنين، أحد أبرز مبادرات جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف، تحت شعار "جائزة الطائف للأسرة المتميزة"، وذلك بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، ورئيس جامعة الطائف وعدد من مدراء الجهات الحكومية وأعضاء مجلس ادارة الجمعية.

وتتلخص فكرة الجائزة في تشجيع الأسر على التمسك بالقيم عبر منافسة بين الأسر السعودية داخل المملكة، وفق شروط وضوابط ومعايير تم وضعها بناءً على أسس رئيسية تضمن حياة هانئة للأسرة، حيث سيتم تقييم الأسر المتقدمة للجائزة وفق آلية موثقة للتقييم والتحكيم ومن بعدها يتم الإعلان عن الأسر الفائزة وتكريمهم.

وتعتبر هذه الجائزة أول جائزة على مستوى المملكة مخصصة للأسرة لتشجيعها وتحفيزها على الاهتمام ببناء بيئة أسرية آمنة ومستقرة، وذلك سعياً لتحقيق الهدف الرئيسي من الجائزة وهو التمسك بالقيم وتربية أفراد الأسرة من خلال تطبيق أفضل المعايير التي يمكن تطبيقها على الأسرة لتكون أسرة متميزة.

الجدير بالذكر أن مجموع الجوائز المقدمة للأسر الفائزة يبلغ 150,000 ريال، مع التنويه بأنه قد تم فتح المجال للتقدم على المسابقة للأسر السعودية من كافة مناطق المملكة عبر الرابط التالي:

https://award.taifzawaj.org.sa/

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
05:53 PM

"الطائف" تطلق أول جائزة على مستوى المدن لتشجيع الأسر على التمسك بالقيم

جوائز الفائزين تقارب 150 ألف ريال

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متعب البقمي - الرياض
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دشن محافظ الطائف سعد الميموني، اليوم الاثنين، أحد أبرز مبادرات جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف، تحت شعار "جائزة الطائف للأسرة المتميزة"، وذلك بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، ورئيس جامعة الطائف وعدد من مدراء الجهات الحكومية وأعضاء مجلس ادارة الجمعية.

وتتلخص فكرة الجائزة في تشجيع الأسر على التمسك بالقيم عبر منافسة بين الأسر السعودية داخل المملكة، وفق شروط وضوابط ومعايير تم وضعها بناءً على أسس رئيسية تضمن حياة هانئة للأسرة، حيث سيتم تقييم الأسر المتقدمة للجائزة وفق آلية موثقة للتقييم والتحكيم ومن بعدها يتم الإعلان عن الأسر الفائزة وتكريمهم.

وتعتبر هذه الجائزة أول جائزة على مستوى المملكة مخصصة للأسرة لتشجيعها وتحفيزها على الاهتمام ببناء بيئة أسرية آمنة ومستقرة، وذلك سعياً لتحقيق الهدف الرئيسي من الجائزة وهو التمسك بالقيم وتربية أفراد الأسرة من خلال تطبيق أفضل المعايير التي يمكن تطبيقها على الأسرة لتكون أسرة متميزة.

الجدير بالذكر أن مجموع الجوائز المقدمة للأسر الفائزة يبلغ 150,000 ريال، مع التنويه بأنه قد تم فتح المجال للتقدم على المسابقة للأسر السعودية من كافة مناطق المملكة عبر الرابط التالي:

https://award.taifzawaj.org.sa/

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