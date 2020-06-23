النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تفجر "كورونا" في مسلخ.. ألمانيا تعيد الحجر على إحدى مقاطعاتها

يحد من أنشطة وتنقلات 360 ألف شخص

أعلنت ألمانيا اليوم (الثلاثاء)، للمرة الأولى إعادة فرض الحجر المنزلي على مستوى محلّي في إحدى مقاطعاتها؛ بسبب ظهور بؤرة كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مسلخ، في أول إجراء من نوعه في بلد يعتبر نموذجيًا لجهة إدارته للأزمة الصحية.

ويحد الحجر من أنشطة وتنقلات حوالي 360 ألف شخص يقيمون في كانتون غوترسلوه في غرب البلاد، سعيًا لاحتواء تفشي الفيروس الذي انتقل حتى الآن إلى أكثر من 1500 شخص في مسلخ في هذه المنطقة يعتبر الأكبر في أوروبا، من دون إجبارهم على لزوم منازلهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، أوضح أرمين لاشيت رئيس إدارة شمال الراين وستفاليا، المقاطعة الصناعية والأعلى كثافة سكانية في ألمانيا، خلال مؤتمر صحافي في دوسلدورف، أنه لأول مرة في شمال الراين وستفاليا وفي ألمانيا، سيعود كانتون بكامله إلى التدابير التي كانت سارية قبل بضعة أسابيع، قبل أن تخرج ألمانيا تدريجيًا في مطلع مايو (أيار) من الحجر المنزلي.

وستستمر التدابير في مرحلة أولى حتى 30 يونيو (حزيران)، وستقضى بالحد بشكل صارم من الاحتكاك بين الأشخاص وإغلاق الحانات ودور السينما والمتاحف والمراكز الرياضية وأحواض السباحة، وحظر الأنشطة الترفيهية في الأماكن المغلقة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد تفجر "كورونا" في مسلخ.. ألمانيا تعيد الحجر على إحدى مقاطعاتها
سبق

أعلنت ألمانيا اليوم (الثلاثاء)، للمرة الأولى إعادة فرض الحجر المنزلي على مستوى محلّي في إحدى مقاطعاتها؛ بسبب ظهور بؤرة كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مسلخ، في أول إجراء من نوعه في بلد يعتبر نموذجيًا لجهة إدارته للأزمة الصحية.

ويحد الحجر من أنشطة وتنقلات حوالي 360 ألف شخص يقيمون في كانتون غوترسلوه في غرب البلاد، سعيًا لاحتواء تفشي الفيروس الذي انتقل حتى الآن إلى أكثر من 1500 شخص في مسلخ في هذه المنطقة يعتبر الأكبر في أوروبا، من دون إجبارهم على لزوم منازلهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، أوضح أرمين لاشيت رئيس إدارة شمال الراين وستفاليا، المقاطعة الصناعية والأعلى كثافة سكانية في ألمانيا، خلال مؤتمر صحافي في دوسلدورف، أنه لأول مرة في شمال الراين وستفاليا وفي ألمانيا، سيعود كانتون بكامله إلى التدابير التي كانت سارية قبل بضعة أسابيع، قبل أن تخرج ألمانيا تدريجيًا في مطلع مايو (أيار) من الحجر المنزلي.

وستستمر التدابير في مرحلة أولى حتى 30 يونيو (حزيران)، وستقضى بالحد بشكل صارم من الاحتكاك بين الأشخاص وإغلاق الحانات ودور السينما والمتاحف والمراكز الرياضية وأحواض السباحة، وحظر الأنشطة الترفيهية في الأماكن المغلقة.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
06:22 PM

بعد تفجر "كورونا" في مسلخ.. ألمانيا تعيد الحجر على إحدى مقاطعاتها

يحد من أنشطة وتنقلات 360 ألف شخص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,042

أعلنت ألمانيا اليوم (الثلاثاء)، للمرة الأولى إعادة فرض الحجر المنزلي على مستوى محلّي في إحدى مقاطعاتها؛ بسبب ظهور بؤرة كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مسلخ، في أول إجراء من نوعه في بلد يعتبر نموذجيًا لجهة إدارته للأزمة الصحية.

ويحد الحجر من أنشطة وتنقلات حوالي 360 ألف شخص يقيمون في كانتون غوترسلوه في غرب البلاد، سعيًا لاحتواء تفشي الفيروس الذي انتقل حتى الآن إلى أكثر من 1500 شخص في مسلخ في هذه المنطقة يعتبر الأكبر في أوروبا، من دون إجبارهم على لزوم منازلهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، أوضح أرمين لاشيت رئيس إدارة شمال الراين وستفاليا، المقاطعة الصناعية والأعلى كثافة سكانية في ألمانيا، خلال مؤتمر صحافي في دوسلدورف، أنه لأول مرة في شمال الراين وستفاليا وفي ألمانيا، سيعود كانتون بكامله إلى التدابير التي كانت سارية قبل بضعة أسابيع، قبل أن تخرج ألمانيا تدريجيًا في مطلع مايو (أيار) من الحجر المنزلي.

وستستمر التدابير في مرحلة أولى حتى 30 يونيو (حزيران)، وستقضى بالحد بشكل صارم من الاحتكاك بين الأشخاص وإغلاق الحانات ودور السينما والمتاحف والمراكز الرياضية وأحواض السباحة، وحظر الأنشطة الترفيهية في الأماكن المغلقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,334
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,235
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,116
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,489

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة