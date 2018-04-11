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هولندا تدعو لتقديم مقترحات لتطوير هواتف تكشف "كورونا"

آخر موعد لتلقي الأفكار 14 أبريل

وجّهت حكومة هولندا نداءً، اليوم السبت؛ لتقديم مقترحات لتطوير هواتف ذكية وبرامج إلكترونية، يمكن استخدامها في مكافحة تفشي فيروس "كورونا".

وأعربت وزارة الصحة الهولندية في بيان أوردته "رويترز" عن تطلعها لتقديم مقترحات حول كيفية اقتفاء أثر عدوى الأشخاص، الذين يمكن أن يكونوا تعرضوا للإصابة بالفيروس مع الحفاظ على خصوصياتهم.

وبينت الوزارة أن آخر موعد لتلقي الاقتراحات هو ظهر يوم 14 أبريل الجاري.

هولندا فيروس كورونا الجديد

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هولندا تدعو لتقديم مقترحات لتطوير هواتف تكشف "كورونا"
سبق

وجّهت حكومة هولندا نداءً، اليوم السبت؛ لتقديم مقترحات لتطوير هواتف ذكية وبرامج إلكترونية، يمكن استخدامها في مكافحة تفشي فيروس "كورونا".

وأعربت وزارة الصحة الهولندية في بيان أوردته "رويترز" عن تطلعها لتقديم مقترحات حول كيفية اقتفاء أثر عدوى الأشخاص، الذين يمكن أن يكونوا تعرضوا للإصابة بالفيروس مع الحفاظ على خصوصياتهم.

وبينت الوزارة أن آخر موعد لتلقي الاقتراحات هو ظهر يوم 14 أبريل الجاري.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:09 PM

هولندا تدعو لتقديم مقترحات لتطوير هواتف تكشف "كورونا"

آخر موعد لتلقي الأفكار 14 أبريل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّهت حكومة هولندا نداءً، اليوم السبت؛ لتقديم مقترحات لتطوير هواتف ذكية وبرامج إلكترونية، يمكن استخدامها في مكافحة تفشي فيروس "كورونا".

وأعربت وزارة الصحة الهولندية في بيان أوردته "رويترز" عن تطلعها لتقديم مقترحات حول كيفية اقتفاء أثر عدوى الأشخاص، الذين يمكن أن يكونوا تعرضوا للإصابة بالفيروس مع الحفاظ على خصوصياتهم.

وبينت الوزارة أن آخر موعد لتلقي الاقتراحات هو ظهر يوم 14 أبريل الجاري.

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