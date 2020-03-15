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"حساب المواطن": بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 28

إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج 68.8 مليار ريال

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 28.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 28؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:

http://ca.gov.sa

وكان إجمالي مبلغ الدفعات قد بلغ منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ28 لشهر مارس، 68.8 مليار ريال سعودي.

حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن": بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 28
سبق

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 28.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 28؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:

http://ca.gov.sa

وكان إجمالي مبلغ الدفعات قد بلغ منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ28 لشهر مارس، 68.8 مليار ريال سعودي.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
12:32 PM

"حساب المواطن": بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 28

إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج 68.8 مليار ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,344

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 28.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 28؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:

http://ca.gov.sa

وكان إجمالي مبلغ الدفعات قد بلغ منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ28 لشهر مارس، 68.8 مليار ريال سعودي.

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