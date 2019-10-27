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تمديد استقبال طلبات "منح التميز في التعلم والتعليم"

تتراوح بين 20 و25 و40 ألف ريال

أعلن مدير مركز التميز في التعلم والتعليم التابع لوكالة الشؤون التعليمية والأكاديمية بجامعة الملك سعود، د. سعود بن ناصر الكثيري؛ تمديد موعد استقبال طلبات "منح التميز في التعلم والتعليم"، إلى الأول من نوفمبر المقبل.

وقال "الكثيري": إن التقديم متاح لجميع أعضاء هيئة التدريس ومَنْ في حكمهم في جامعة الملك سعود، حتى من سبق له المشاركة في الدورات السابقة، مشيرًا إلى أن قيمة المنح تتراوح بين 20 و25 و40 ألف ريال.

وأضاف أن منح التميز في دورتها الرابعة تهدف إلى دعم الممارسات التدريسية والأنشطة الصفية وغير الصفية، الرامية لتحسين مهارات الطلاب التي تلبّي احتياجات سوق العمل؛ حيث يتم توفير الدعم من أجل تخطيط وتطوير وتنفيذ طرق تدريسية وأنشطة تعليمية صفية وغير صفية مستدامة؛ بهدف غرس تلك المهارات.

ودعا "الكثيري" لزيارة صفحة منح الدورة الرابعة في موقع المركز الإلكتروني: https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/1782.

منح التميز في التعلم والتعليم وكالة الشؤون التعليمية والأكاديمية بجامعة الملك سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تمديد استقبال طلبات "منح التميز في التعلم والتعليم"
سبق

أعلن مدير مركز التميز في التعلم والتعليم التابع لوكالة الشؤون التعليمية والأكاديمية بجامعة الملك سعود، د. سعود بن ناصر الكثيري؛ تمديد موعد استقبال طلبات "منح التميز في التعلم والتعليم"، إلى الأول من نوفمبر المقبل.

وقال "الكثيري": إن التقديم متاح لجميع أعضاء هيئة التدريس ومَنْ في حكمهم في جامعة الملك سعود، حتى من سبق له المشاركة في الدورات السابقة، مشيرًا إلى أن قيمة المنح تتراوح بين 20 و25 و40 ألف ريال.

وأضاف أن منح التميز في دورتها الرابعة تهدف إلى دعم الممارسات التدريسية والأنشطة الصفية وغير الصفية، الرامية لتحسين مهارات الطلاب التي تلبّي احتياجات سوق العمل؛ حيث يتم توفير الدعم من أجل تخطيط وتطوير وتنفيذ طرق تدريسية وأنشطة تعليمية صفية وغير صفية مستدامة؛ بهدف غرس تلك المهارات.

ودعا "الكثيري" لزيارة صفحة منح الدورة الرابعة في موقع المركز الإلكتروني: https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/1782.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
07:54 PM

تمديد استقبال طلبات "منح التميز في التعلم والتعليم"

تتراوح بين 20 و25 و40 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مدير مركز التميز في التعلم والتعليم التابع لوكالة الشؤون التعليمية والأكاديمية بجامعة الملك سعود، د. سعود بن ناصر الكثيري؛ تمديد موعد استقبال طلبات "منح التميز في التعلم والتعليم"، إلى الأول من نوفمبر المقبل.

وقال "الكثيري": إن التقديم متاح لجميع أعضاء هيئة التدريس ومَنْ في حكمهم في جامعة الملك سعود، حتى من سبق له المشاركة في الدورات السابقة، مشيرًا إلى أن قيمة المنح تتراوح بين 20 و25 و40 ألف ريال.

وأضاف أن منح التميز في دورتها الرابعة تهدف إلى دعم الممارسات التدريسية والأنشطة الصفية وغير الصفية، الرامية لتحسين مهارات الطلاب التي تلبّي احتياجات سوق العمل؛ حيث يتم توفير الدعم من أجل تخطيط وتطوير وتنفيذ طرق تدريسية وأنشطة تعليمية صفية وغير صفية مستدامة؛ بهدف غرس تلك المهارات.

ودعا "الكثيري" لزيارة صفحة منح الدورة الرابعة في موقع المركز الإلكتروني: https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/1782.

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