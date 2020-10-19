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"الفيفي" يشكر القيادة على تجديد الثقة عضوًا بـ"الشورى"

أكد أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء

رفع الدكتور سليمان بن علي بن محمد الفيفي، خالص شكره للقيادة على الثقة الملكية بصدور الأمر الكريم بتعيينه عضواً بمجلس الشورى للدورة الثامنة.

وأكد الدكتور "الفيفي" أن هذه الثقة الملكية ستكون حافزاً له على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مؤكداً أن مجلس الشورى شريك رئيس في صناعة القرار، بما له من أثر مشهود في تطوير أداء الأجهزة الحكومية، وتحديث الأنظمة وتطورها، بحكم صلاحياته المنصوص عليها في نظامه.

ودعا "الفيفي" الله - عز وجل - أن يعينه ويسدده وزملاءه في مجلس الشورى، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

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"الفيفي" يشكر القيادة على تجديد الثقة عضوًا بـ"الشورى"
سبق

رفع الدكتور سليمان بن علي بن محمد الفيفي، خالص شكره للقيادة على الثقة الملكية بصدور الأمر الكريم بتعيينه عضواً بمجلس الشورى للدورة الثامنة.

وأكد الدكتور "الفيفي" أن هذه الثقة الملكية ستكون حافزاً له على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مؤكداً أن مجلس الشورى شريك رئيس في صناعة القرار، بما له من أثر مشهود في تطوير أداء الأجهزة الحكومية، وتحديث الأنظمة وتطورها، بحكم صلاحياته المنصوص عليها في نظامه.

ودعا "الفيفي" الله - عز وجل - أن يعينه ويسدده وزملاءه في مجلس الشورى، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:40 PM

"الفيفي" يشكر القيادة على تجديد الثقة عضوًا بـ"الشورى"

أكد أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
0
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رفع الدكتور سليمان بن علي بن محمد الفيفي، خالص شكره للقيادة على الثقة الملكية بصدور الأمر الكريم بتعيينه عضواً بمجلس الشورى للدورة الثامنة.

وأكد الدكتور "الفيفي" أن هذه الثقة الملكية ستكون حافزاً له على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مؤكداً أن مجلس الشورى شريك رئيس في صناعة القرار، بما له من أثر مشهود في تطوير أداء الأجهزة الحكومية، وتحديث الأنظمة وتطورها، بحكم صلاحياته المنصوص عليها في نظامه.

ودعا "الفيفي" الله - عز وجل - أن يعينه ويسدده وزملاءه في مجلس الشورى، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

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