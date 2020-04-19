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"هيونداي" تستدعي الآلاف من سياراتها بسبب عيب تقني يحولها إلى "سيارة غبية"

تتحرك من تلقاء نفسها حتى والمحرك متوقف عن العمل مما قد يُسبب حوادث جسيمة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، قررت استدعاء عدد كبير من سياراتها الحديثة من موديل 2020، بسبب عيب تقني يحوّل تلك السيارات من "ذكية" إلى "غبية".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "هيونداي" لاحظت عيبًا خطيرًا في تقنية "الركن الذكي" للسيارات عن بُعد.

وأشارت إلى أن ذلك العيب يجعل السيارات تتحول إلى "غبية" تتحرك من تلقاء نفسها، حتى والمحرك متوقف عن العمل؛ مما قد يسبب حوادث جسيمة وقاتلة.

وأوضحت أن معظم تلك العيوب موجودة في نسختيْ "هيونادي سوناتا" و"هيونداي نيكسو" موديل 2020.

ومن المتوقع أن يشمل إجمال السيارات المستدعاة أكثر من 11 ألفًا و870 سيارة، بسبب هذا الخلل الموجود في ميزة المساعدة الذكية في ركن السيارة.

واكتشفت الشركة الكورية الجنوبية وجود خلل في نظام "RSPA" المسؤول عن الركن الذكي للسيارة.

ومن المتوقع أن تبدأ هيونداي عمليات الاستدعاء في 4 يونيو، عقب انتهاء عمليات الإغلاق الدولية بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وستقوم بإعادة برمجة نظام RSPA مجانًا لكل ملاك السيارة وإعادتها لهم مرة أخرى.

شركة هيونداي الكورية

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"هيونداي" تستدعي الآلاف من سياراتها بسبب عيب تقني يحولها إلى "سيارة غبية"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، قررت استدعاء عدد كبير من سياراتها الحديثة من موديل 2020، بسبب عيب تقني يحوّل تلك السيارات من "ذكية" إلى "غبية".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "هيونداي" لاحظت عيبًا خطيرًا في تقنية "الركن الذكي" للسيارات عن بُعد.

وأشارت إلى أن ذلك العيب يجعل السيارات تتحول إلى "غبية" تتحرك من تلقاء نفسها، حتى والمحرك متوقف عن العمل؛ مما قد يسبب حوادث جسيمة وقاتلة.

وأوضحت أن معظم تلك العيوب موجودة في نسختيْ "هيونادي سوناتا" و"هيونداي نيكسو" موديل 2020.

ومن المتوقع أن يشمل إجمال السيارات المستدعاة أكثر من 11 ألفًا و870 سيارة، بسبب هذا الخلل الموجود في ميزة المساعدة الذكية في ركن السيارة.

واكتشفت الشركة الكورية الجنوبية وجود خلل في نظام "RSPA" المسؤول عن الركن الذكي للسيارة.

ومن المتوقع أن تبدأ هيونداي عمليات الاستدعاء في 4 يونيو، عقب انتهاء عمليات الإغلاق الدولية بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وستقوم بإعادة برمجة نظام RSPA مجانًا لكل ملاك السيارة وإعادتها لهم مرة أخرى.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
11:32 AM

"هيونداي" تستدعي الآلاف من سياراتها بسبب عيب تقني يحولها إلى "سيارة غبية"

تتحرك من تلقاء نفسها حتى والمحرك متوقف عن العمل مما قد يُسبب حوادث جسيمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، قررت استدعاء عدد كبير من سياراتها الحديثة من موديل 2020، بسبب عيب تقني يحوّل تلك السيارات من "ذكية" إلى "غبية".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "هيونداي" لاحظت عيبًا خطيرًا في تقنية "الركن الذكي" للسيارات عن بُعد.

وأشارت إلى أن ذلك العيب يجعل السيارات تتحول إلى "غبية" تتحرك من تلقاء نفسها، حتى والمحرك متوقف عن العمل؛ مما قد يسبب حوادث جسيمة وقاتلة.

وأوضحت أن معظم تلك العيوب موجودة في نسختيْ "هيونادي سوناتا" و"هيونداي نيكسو" موديل 2020.

ومن المتوقع أن يشمل إجمال السيارات المستدعاة أكثر من 11 ألفًا و870 سيارة، بسبب هذا الخلل الموجود في ميزة المساعدة الذكية في ركن السيارة.

واكتشفت الشركة الكورية الجنوبية وجود خلل في نظام "RSPA" المسؤول عن الركن الذكي للسيارة.

ومن المتوقع أن تبدأ هيونداي عمليات الاستدعاء في 4 يونيو، عقب انتهاء عمليات الإغلاق الدولية بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وستقوم بإعادة برمجة نظام RSPA مجانًا لكل ملاك السيارة وإعادتها لهم مرة أخرى.

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