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"أمانة حائل" تنفّذ 5157 جولة رقابية وتطهّر 1627 موقعاً

تعزيزاً للإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا

نفّذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها خلال الأيام الثمانية الماضية، 5157 جولة رقابية على المنشآت والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا.

وفي مجال الإصحاح البيئي، قامت الأمانة بأعمال التعقيم والتطهير لـ 1627 موقعاً، وجرى إغلاق 1127 موقعاً بعضها احترازياً وبعضها مخالفاً لاشتراطات السلامة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتقال العدوى.

وتواصل أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحال الفواكه والخضار بشكل مستمر للتأكد من توفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأرصفة وأجهزة الصرّافات، ومحال بيع الغاز، والحاويات إضافة إلى أماكن تجمعات العمالة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

فيروس كورونا الجديد حائل أمانة منطقة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة حائل" تنفّذ 5157 جولة رقابية وتطهّر 1627 موقعاً
سبق

نفّذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها خلال الأيام الثمانية الماضية، 5157 جولة رقابية على المنشآت والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا.

وفي مجال الإصحاح البيئي، قامت الأمانة بأعمال التعقيم والتطهير لـ 1627 موقعاً، وجرى إغلاق 1127 موقعاً بعضها احترازياً وبعضها مخالفاً لاشتراطات السلامة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتقال العدوى.

وتواصل أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحال الفواكه والخضار بشكل مستمر للتأكد من توفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأرصفة وأجهزة الصرّافات، ومحال بيع الغاز، والحاويات إضافة إلى أماكن تجمعات العمالة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:31 AM

"أمانة حائل" تنفّذ 5157 جولة رقابية وتطهّر 1627 موقعاً

تعزيزاً للإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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نفّذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها خلال الأيام الثمانية الماضية، 5157 جولة رقابية على المنشآت والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا.

وفي مجال الإصحاح البيئي، قامت الأمانة بأعمال التعقيم والتطهير لـ 1627 موقعاً، وجرى إغلاق 1127 موقعاً بعضها احترازياً وبعضها مخالفاً لاشتراطات السلامة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتقال العدوى.

وتواصل أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحال الفواكه والخضار بشكل مستمر للتأكد من توفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأرصفة وأجهزة الصرّافات، ومحال بيع الغاز، والحاويات إضافة إلى أماكن تجمعات العمالة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

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