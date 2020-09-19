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"الصحة": تسجيل 551 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1078 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في ليبيا وباكستان.. تسجيل 796 إصابة في الأولى و645 بالثانية

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ليبيا تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء، وتوفي 8 آخرين.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 27234 حالة، بينها 12129 حالة نشطة، و14479 حالة شفاء، فيما توفي 426 شخصاً جراء الإصابة بالفيروس.

وفي باكستان سجلت 645 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت 7 حالات وفاة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 305031 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6415 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 292044 حالة.

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كورونا في ليبيا وباكستان.. تسجيل 796 إصابة في الأولى و645 بالثانية
سبق

أعلنت ليبيا تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء، وتوفي 8 آخرين.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 27234 حالة، بينها 12129 حالة نشطة، و14479 حالة شفاء، فيما توفي 426 شخصاً جراء الإصابة بالفيروس.

وفي باكستان سجلت 645 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت 7 حالات وفاة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 305031 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6415 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 292044 حالة.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
05:23 PM

كورونا في ليبيا وباكستان.. تسجيل 796 إصابة في الأولى و645 بالثانية

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت ليبيا تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء، وتوفي 8 آخرين.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 27234 حالة، بينها 12129 حالة نشطة، و14479 حالة شفاء، فيما توفي 426 شخصاً جراء الإصابة بالفيروس.

وفي باكستان سجلت 645 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت 7 حالات وفاة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 305031 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6415 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 292044 حالة.

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