النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقنية جدة" تدرب منسوبيها على الطرق المثلى لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي

بمشاركة 130 مدربًا وإداريًا ضمن 5 دورات تدريبية تنطلق الأحد القادم

تنطلق الأحد المقبل في الكلية التقنية بجدة خمس دورات تدريبية في مجال الإعلام الاجتماعي، والتي تستهدف أكثر من ١٣٠ مدربًا وإداريًا من منسوبي الكلية؛ للتعريف بالإعلام الحديث والطرق المثلى لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي، أن عدد الساعات المعتمدة لهذه الدورة ٤٥ ساعة تدريبية يحصل بعدها المتدرب على شهادة معتمدة في الإعلام الاجتماعي، وقال السريعي إن المحتوى المقدم خلال هذه الدورات سيعزز من تطوير المهارات الإعلامية للاستخدام الأمثل لشبكات التواصل الاجتماعي ومميزاتها وطرق الاستفادة منها وصقل الثقافة الإعلامية بما يتوافق مع سياسة الاستخدام وإنتاج المحتوى الإعلامي الناجح وفق المفاهيم الحديثة وتعظيم دور المستخدم في إثراء المحتوى الرقمي في تلك الشبكات.

وتابع: تأتي هذه الدورات استكمالاً للبرامج التدريبية التطويرية التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال شهر رمضان المبارك، حيث سبقها تنفيذ 31 برنامجًا تدريبيًا لمنسوبي الكلية في عدة مسارات منها صيانة المحركات الكهربائية، والأمن السيبراني وتكنولوجيا الطاقة الشمسية والمتجددة ومهارات الإبداع وإدارة المواهب، التميز المؤسسي، التحول الرقمي والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي في مختلف المجالات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تقنية جدة" تدرب منسوبيها على الطرق المثلى لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي
سبق

تنطلق الأحد المقبل في الكلية التقنية بجدة خمس دورات تدريبية في مجال الإعلام الاجتماعي، والتي تستهدف أكثر من ١٣٠ مدربًا وإداريًا من منسوبي الكلية؛ للتعريف بالإعلام الحديث والطرق المثلى لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي، أن عدد الساعات المعتمدة لهذه الدورة ٤٥ ساعة تدريبية يحصل بعدها المتدرب على شهادة معتمدة في الإعلام الاجتماعي، وقال السريعي إن المحتوى المقدم خلال هذه الدورات سيعزز من تطوير المهارات الإعلامية للاستخدام الأمثل لشبكات التواصل الاجتماعي ومميزاتها وطرق الاستفادة منها وصقل الثقافة الإعلامية بما يتوافق مع سياسة الاستخدام وإنتاج المحتوى الإعلامي الناجح وفق المفاهيم الحديثة وتعظيم دور المستخدم في إثراء المحتوى الرقمي في تلك الشبكات.

وتابع: تأتي هذه الدورات استكمالاً للبرامج التدريبية التطويرية التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال شهر رمضان المبارك، حيث سبقها تنفيذ 31 برنامجًا تدريبيًا لمنسوبي الكلية في عدة مسارات منها صيانة المحركات الكهربائية، والأمن السيبراني وتكنولوجيا الطاقة الشمسية والمتجددة ومهارات الإبداع وإدارة المواهب، التميز المؤسسي، التحول الرقمي والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي في مختلف المجالات.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
10:37 PM

"تقنية جدة" تدرب منسوبيها على الطرق المثلى لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي

بمشاركة 130 مدربًا وإداريًا ضمن 5 دورات تدريبية تنطلق الأحد القادم

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
23

تنطلق الأحد المقبل في الكلية التقنية بجدة خمس دورات تدريبية في مجال الإعلام الاجتماعي، والتي تستهدف أكثر من ١٣٠ مدربًا وإداريًا من منسوبي الكلية؛ للتعريف بالإعلام الحديث والطرق المثلى لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي، أن عدد الساعات المعتمدة لهذه الدورة ٤٥ ساعة تدريبية يحصل بعدها المتدرب على شهادة معتمدة في الإعلام الاجتماعي، وقال السريعي إن المحتوى المقدم خلال هذه الدورات سيعزز من تطوير المهارات الإعلامية للاستخدام الأمثل لشبكات التواصل الاجتماعي ومميزاتها وطرق الاستفادة منها وصقل الثقافة الإعلامية بما يتوافق مع سياسة الاستخدام وإنتاج المحتوى الإعلامي الناجح وفق المفاهيم الحديثة وتعظيم دور المستخدم في إثراء المحتوى الرقمي في تلك الشبكات.

وتابع: تأتي هذه الدورات استكمالاً للبرامج التدريبية التطويرية التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال شهر رمضان المبارك، حيث سبقها تنفيذ 31 برنامجًا تدريبيًا لمنسوبي الكلية في عدة مسارات منها صيانة المحركات الكهربائية، والأمن السيبراني وتكنولوجيا الطاقة الشمسية والمتجددة ومهارات الإبداع وإدارة المواهب، التميز المؤسسي، التحول الرقمي والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي في مختلف المجالات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,764
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,728
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,120
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,349

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة