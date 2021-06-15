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أكد مضاعفة الجهود.. "القحطاني" يزور بلدية محافظة فيفاء

اطلع على سير العمل فيها

قام محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقُّدية لمقر بلدية محافظة فيفاء، ضمن الجولات التفقدية التي يجريها لمختلف الإدارات والقطاعات الحكومية بالمحافظة.

والتقى محافظ فيفاء برئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي، في مكتبه، واطلع على سير العمل بالبلدية، والمشاريع والأعمال التي تقوم البلدية بتنفيذها، وشاهد عرضًا مرئيًّا عن أبرز جهود البلدية.

كما تم خلال الزيارة مناقشة احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية، وسبل تطويرها ومعوقات العمل وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.

بعد ذلك أخذ المحافظ جولة داخل أقسام ومرافق البلدية، والتقى برؤساء الأقسام والموظفين.

ووجه محافظ فيفاء في ختام الزيارة الشكر لرئيس البلدية ومنسوبيها على ما يبذلونه من أعمال، مؤكدًا في الوقت نفسه على مضاعفة الجهود في تنمية المحافظة وخدمة الوطن والمواطن وفق توجيهات أمير المنطقة ونائبه، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

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أكد مضاعفة الجهود.. "القحطاني" يزور بلدية محافظة فيفاء
سبق

قام محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقُّدية لمقر بلدية محافظة فيفاء، ضمن الجولات التفقدية التي يجريها لمختلف الإدارات والقطاعات الحكومية بالمحافظة.

والتقى محافظ فيفاء برئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي، في مكتبه، واطلع على سير العمل بالبلدية، والمشاريع والأعمال التي تقوم البلدية بتنفيذها، وشاهد عرضًا مرئيًّا عن أبرز جهود البلدية.

كما تم خلال الزيارة مناقشة احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية، وسبل تطويرها ومعوقات العمل وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.

بعد ذلك أخذ المحافظ جولة داخل أقسام ومرافق البلدية، والتقى برؤساء الأقسام والموظفين.

ووجه محافظ فيفاء في ختام الزيارة الشكر لرئيس البلدية ومنسوبيها على ما يبذلونه من أعمال، مؤكدًا في الوقت نفسه على مضاعفة الجهود في تنمية المحافظة وخدمة الوطن والمواطن وفق توجيهات أمير المنطقة ونائبه، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
05:08 PM
اخر تعديل
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
09:07 PM

أكد مضاعفة الجهود.. "القحطاني" يزور بلدية محافظة فيفاء

اطلع على سير العمل فيها

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
0
179

قام محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقُّدية لمقر بلدية محافظة فيفاء، ضمن الجولات التفقدية التي يجريها لمختلف الإدارات والقطاعات الحكومية بالمحافظة.

والتقى محافظ فيفاء برئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي، في مكتبه، واطلع على سير العمل بالبلدية، والمشاريع والأعمال التي تقوم البلدية بتنفيذها، وشاهد عرضًا مرئيًّا عن أبرز جهود البلدية.

كما تم خلال الزيارة مناقشة احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية، وسبل تطويرها ومعوقات العمل وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.

بعد ذلك أخذ المحافظ جولة داخل أقسام ومرافق البلدية، والتقى برؤساء الأقسام والموظفين.

ووجه محافظ فيفاء في ختام الزيارة الشكر لرئيس البلدية ومنسوبيها على ما يبذلونه من أعمال، مؤكدًا في الوقت نفسه على مضاعفة الجهود في تنمية المحافظة وخدمة الوطن والمواطن وفق توجيهات أمير المنطقة ونائبه، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

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