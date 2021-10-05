النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تليغرام تتحدث عن بطء بسبب كثرة "المهاجرين" من "واتس آب" و"فيسبوك"

قال: مع انضمام العديد من المستخدمين أصبحت الأمور غير مستقرة بعض الشيء

قال تطبيق تليغرام، إنه يواجه مشكلات تم الإبلاغ عنها، عزاها إلى ما وصفه بـ"تدفق مستخدمي التطبيقات الأخرى واتس آب وماسينغر، وفيسبوك"، حسب سبوتنيك .

وتفصيلاً، أوضح بيان للشركة نشرته الإندبندنت : مع تعطل واتس آب، الآن لساعات، قام الآلاف من المستخدمين الجدد بالتسجيل في تليغرام، في الوقت نفسه، مما تسبب في بطء التطبيق بشكل كبير.

وسمى تليغرام ما حدث بأنه "الهجرة الكبيرة من التطبيق الأخضر إلى هنا"؛ لأنه أوضح المشكلات التي يواجهها.

وأكد التطبيق أنه "مع تسجيل جميع الأشخاص الجدد، تكون الأمور بطيئة بعض الشيء".

وأضاف: "مع انضمام العديد من المستخدمين إلى تليغرام، مرة واحدة اليوم، أصبحت الأمور غير مستقرة بعض الشيء"، لافتًا إلى أن فريقه التقني "يحاول الحفاظ على كل شيء".


وحول طبيعة المشكلة قال تليغرام: "تأثر عدد قليل فقط من المستخدمين، حيث يرى هؤلاء المستخدمون المتأثرون في الغالب تباطؤًا وبعض مشكلات الإشعارات".

وأكد أن الخدمة ستبقى مستقرة على مستوى العالم حتى عند وجود مشكلات في بعض المناطق.

وكانت تطبيقات مثل واتس آب وإنستغرام وفيسبوك قد توقفت عن العمل، منذ ساعات، وتوقفت أيضًا المنتجات الأخرى التي تعد جزءًا من عائلة التطبيقات نفسها، مثل فيسبوك وورك بليس عن العمل.

وحث تليغرام، الذي يقول إن لديه أكثر من 500 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، المستخدمين على حذف واتس آب.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تليغرام تتحدث عن بطء بسبب كثرة "المهاجرين" من "واتس آب" و"فيسبوك"
سبق

قال تطبيق تليغرام، إنه يواجه مشكلات تم الإبلاغ عنها، عزاها إلى ما وصفه بـ"تدفق مستخدمي التطبيقات الأخرى واتس آب وماسينغر، وفيسبوك"، حسب سبوتنيك .

وتفصيلاً، أوضح بيان للشركة نشرته الإندبندنت : مع تعطل واتس آب، الآن لساعات، قام الآلاف من المستخدمين الجدد بالتسجيل في تليغرام، في الوقت نفسه، مما تسبب في بطء التطبيق بشكل كبير.

وسمى تليغرام ما حدث بأنه "الهجرة الكبيرة من التطبيق الأخضر إلى هنا"؛ لأنه أوضح المشكلات التي يواجهها.

وأكد التطبيق أنه "مع تسجيل جميع الأشخاص الجدد، تكون الأمور بطيئة بعض الشيء".

وأضاف: "مع انضمام العديد من المستخدمين إلى تليغرام، مرة واحدة اليوم، أصبحت الأمور غير مستقرة بعض الشيء"، لافتًا إلى أن فريقه التقني "يحاول الحفاظ على كل شيء".


وحول طبيعة المشكلة قال تليغرام: "تأثر عدد قليل فقط من المستخدمين، حيث يرى هؤلاء المستخدمون المتأثرون في الغالب تباطؤًا وبعض مشكلات الإشعارات".

وأكد أن الخدمة ستبقى مستقرة على مستوى العالم حتى عند وجود مشكلات في بعض المناطق.

وكانت تطبيقات مثل واتس آب وإنستغرام وفيسبوك قد توقفت عن العمل، منذ ساعات، وتوقفت أيضًا المنتجات الأخرى التي تعد جزءًا من عائلة التطبيقات نفسها، مثل فيسبوك وورك بليس عن العمل.

وحث تليغرام، الذي يقول إن لديه أكثر من 500 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، المستخدمين على حذف واتس آب.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
12:34 AM

تليغرام تتحدث عن بطء بسبب كثرة "المهاجرين" من "واتس آب" و"فيسبوك"

قال: مع انضمام العديد من المستخدمين أصبحت الأمور غير مستقرة بعض الشيء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,121

قال تطبيق تليغرام، إنه يواجه مشكلات تم الإبلاغ عنها، عزاها إلى ما وصفه بـ"تدفق مستخدمي التطبيقات الأخرى واتس آب وماسينغر، وفيسبوك"، حسب سبوتنيك .

وتفصيلاً، أوضح بيان للشركة نشرته الإندبندنت : مع تعطل واتس آب، الآن لساعات، قام الآلاف من المستخدمين الجدد بالتسجيل في تليغرام، في الوقت نفسه، مما تسبب في بطء التطبيق بشكل كبير.

وسمى تليغرام ما حدث بأنه "الهجرة الكبيرة من التطبيق الأخضر إلى هنا"؛ لأنه أوضح المشكلات التي يواجهها.

وأكد التطبيق أنه "مع تسجيل جميع الأشخاص الجدد، تكون الأمور بطيئة بعض الشيء".

وأضاف: "مع انضمام العديد من المستخدمين إلى تليغرام، مرة واحدة اليوم، أصبحت الأمور غير مستقرة بعض الشيء"، لافتًا إلى أن فريقه التقني "يحاول الحفاظ على كل شيء".


وحول طبيعة المشكلة قال تليغرام: "تأثر عدد قليل فقط من المستخدمين، حيث يرى هؤلاء المستخدمون المتأثرون في الغالب تباطؤًا وبعض مشكلات الإشعارات".

وأكد أن الخدمة ستبقى مستقرة على مستوى العالم حتى عند وجود مشكلات في بعض المناطق.

وكانت تطبيقات مثل واتس آب وإنستغرام وفيسبوك قد توقفت عن العمل، منذ ساعات، وتوقفت أيضًا المنتجات الأخرى التي تعد جزءًا من عائلة التطبيقات نفسها، مثل فيسبوك وورك بليس عن العمل.

وحث تليغرام، الذي يقول إن لديه أكثر من 500 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، المستخدمين على حذف واتس آب.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,221
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,811
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,981
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,455

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة