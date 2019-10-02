اتحاد الفروسية وبلدية القصب ينظمان سباق الماراثون الأول للخيول بـ27 متسابقًا

من شوطين للخيول العربية والخيول الشعبية.. و"الدغيشم" يكرم الفائزين

نظم الاتحاد السعودي للفروسية بالتعاون مع بلدية القصب، "سباق الماراثون الأصيل الأول بالقصب"، بشوطين؛ الأول للخيول العربية، والثاني للخيول الشعبية.

وتنافس 27 مشتركًا من جميع مناطق المملكة في الماراثون، وكانت نتيجة المتسابقين على النحو التالي:

الشوط الأول: فاز بالمركز الأول الجواد غضنفر للمتسابق الوليد العساف، وفاز بالمركز الثاني الجواد المندلي للمتسابق هادي علي آل شرية، وفاز بالمركز الثالث الجواد زاهر الجنادرية للمتسابق ناصر سليمان الهويريني.

أما الشوط الثاني فقد فاز بالمركز الأول: الجواد ألفريد مظفر للمتسابق محمد علي السهلي، وفاز بالمركز الثاني: الجواد أكبر جودة للمتسابق حسام الدامر، وفاز بالمركز الثالث: الجواد سما الأمل للمتسابق عبدالله حمد خلقان.

وكرم رئيس البلدية دغيشم بن فهد الدغيشم، الفائزين والاتحاد السعودي للفروسية، وقدم شكره وتقديره للأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية؛ على موافقتهم على إقامة سباق الماراثون الأصيل الأول بالقصب، ولجميع الجهات المشاركة في الفعاليات.

وكان تنظيم سباق ماراثون الخيول تزامن مع الفعاليات التي نفذتها بلدية القصب في اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، التي انطلقت بعد صلاة العصر من مبنى البلدية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية (مركز القصب، والدفاع المدني بالقصب، ومكتب خدمات التعليم بالقصب، والهلال الأحمر بمحافظة ثادق، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصب، والشركة السعودية للكهرباء بمحافظة شقراء، ومخفر شرطة القصب، ومرور محافظة شقراء، وقوات المهام والواجبات الخاصة بمحافظة شقراء، والمركز الصحي بالقصب).