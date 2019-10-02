النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتحاد الفروسية وبلدية القصب ينظمان سباق الماراثون الأول للخيول بـ27 متسابقًا

من شوطين للخيول العربية والخيول الشعبية.. و"الدغيشم" يكرم الفائزين

نظم الاتحاد السعودي للفروسية بالتعاون مع بلدية القصب، "سباق الماراثون الأصيل الأول بالقصب"، بشوطين؛ الأول للخيول العربية، والثاني للخيول الشعبية.

وتنافس 27 مشتركًا من جميع مناطق المملكة في الماراثون، وكانت نتيجة المتسابقين على النحو التالي:

الشوط الأول: فاز بالمركز الأول الجواد غضنفر للمتسابق الوليد العساف، وفاز بالمركز الثاني الجواد المندلي للمتسابق هادي علي آل شرية، وفاز بالمركز الثالث الجواد زاهر الجنادرية للمتسابق ناصر سليمان الهويريني.

أما الشوط الثاني فقد فاز بالمركز الأول: الجواد ألفريد مظفر للمتسابق محمد علي السهلي، وفاز بالمركز الثاني: الجواد أكبر جودة للمتسابق حسام الدامر، وفاز بالمركز الثالث: الجواد سما الأمل للمتسابق عبدالله حمد خلقان.

وكرم رئيس البلدية دغيشم بن فهد الدغيشم، الفائزين والاتحاد السعودي للفروسية، وقدم شكره وتقديره للأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية؛ على موافقتهم على إقامة سباق الماراثون الأصيل الأول بالقصب، ولجميع الجهات المشاركة في الفعاليات.

وكان تنظيم سباق ماراثون الخيول تزامن مع الفعاليات التي نفذتها بلدية القصب في اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، التي انطلقت بعد صلاة العصر من مبنى البلدية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية (مركز القصب، والدفاع المدني بالقصب، ومكتب خدمات التعليم بالقصب، والهلال الأحمر بمحافظة ثادق، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصب، والشركة السعودية للكهرباء بمحافظة شقراء، ومخفر شرطة القصب، ومرور محافظة شقراء، وقوات المهام والواجبات الخاصة بمحافظة شقراء، والمركز الصحي بالقصب).

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
اتحاد الفروسية وبلدية القصب ينظمان سباق الماراثون الأول للخيول بـ27 متسابقًا
سبق

نظم الاتحاد السعودي للفروسية بالتعاون مع بلدية القصب، "سباق الماراثون الأصيل الأول بالقصب"، بشوطين؛ الأول للخيول العربية، والثاني للخيول الشعبية.

وتنافس 27 مشتركًا من جميع مناطق المملكة في الماراثون، وكانت نتيجة المتسابقين على النحو التالي:

الشوط الأول: فاز بالمركز الأول الجواد غضنفر للمتسابق الوليد العساف، وفاز بالمركز الثاني الجواد المندلي للمتسابق هادي علي آل شرية، وفاز بالمركز الثالث الجواد زاهر الجنادرية للمتسابق ناصر سليمان الهويريني.

أما الشوط الثاني فقد فاز بالمركز الأول: الجواد ألفريد مظفر للمتسابق محمد علي السهلي، وفاز بالمركز الثاني: الجواد أكبر جودة للمتسابق حسام الدامر، وفاز بالمركز الثالث: الجواد سما الأمل للمتسابق عبدالله حمد خلقان.

وكرم رئيس البلدية دغيشم بن فهد الدغيشم، الفائزين والاتحاد السعودي للفروسية، وقدم شكره وتقديره للأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية؛ على موافقتهم على إقامة سباق الماراثون الأصيل الأول بالقصب، ولجميع الجهات المشاركة في الفعاليات.

وكان تنظيم سباق ماراثون الخيول تزامن مع الفعاليات التي نفذتها بلدية القصب في اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، التي انطلقت بعد صلاة العصر من مبنى البلدية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية (مركز القصب، والدفاع المدني بالقصب، ومكتب خدمات التعليم بالقصب، والهلال الأحمر بمحافظة ثادق، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصب، والشركة السعودية للكهرباء بمحافظة شقراء، ومخفر شرطة القصب، ومرور محافظة شقراء، وقوات المهام والواجبات الخاصة بمحافظة شقراء، والمركز الصحي بالقصب).

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
09:47 PM

اتحاد الفروسية وبلدية القصب ينظمان سباق الماراثون الأول للخيول بـ27 متسابقًا

من شوطين للخيول العربية والخيول الشعبية.. و"الدغيشم" يكرم الفائزين

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
83

نظم الاتحاد السعودي للفروسية بالتعاون مع بلدية القصب، "سباق الماراثون الأصيل الأول بالقصب"، بشوطين؛ الأول للخيول العربية، والثاني للخيول الشعبية.

وتنافس 27 مشتركًا من جميع مناطق المملكة في الماراثون، وكانت نتيجة المتسابقين على النحو التالي:

الشوط الأول: فاز بالمركز الأول الجواد غضنفر للمتسابق الوليد العساف، وفاز بالمركز الثاني الجواد المندلي للمتسابق هادي علي آل شرية، وفاز بالمركز الثالث الجواد زاهر الجنادرية للمتسابق ناصر سليمان الهويريني.

أما الشوط الثاني فقد فاز بالمركز الأول: الجواد ألفريد مظفر للمتسابق محمد علي السهلي، وفاز بالمركز الثاني: الجواد أكبر جودة للمتسابق حسام الدامر، وفاز بالمركز الثالث: الجواد سما الأمل للمتسابق عبدالله حمد خلقان.

وكرم رئيس البلدية دغيشم بن فهد الدغيشم، الفائزين والاتحاد السعودي للفروسية، وقدم شكره وتقديره للأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية؛ على موافقتهم على إقامة سباق الماراثون الأصيل الأول بالقصب، ولجميع الجهات المشاركة في الفعاليات.

وكان تنظيم سباق ماراثون الخيول تزامن مع الفعاليات التي نفذتها بلدية القصب في اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، التي انطلقت بعد صلاة العصر من مبنى البلدية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية (مركز القصب، والدفاع المدني بالقصب، ومكتب خدمات التعليم بالقصب، والهلال الأحمر بمحافظة ثادق، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصب، والشركة السعودية للكهرباء بمحافظة شقراء، ومخفر شرطة القصب، ومرور محافظة شقراء، وقوات المهام والواجبات الخاصة بمحافظة شقراء، والمركز الصحي بالقصب).

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,470
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,408
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,441
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,072

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة