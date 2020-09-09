"هدف" يطلق خدمة عن بعد لتواصل الباحثين عن عمل مع المرشدين المهنيين

لدعم حصولهم على الفرص الوظيفية وتعريفهم بأحدث الطرق والوسائل

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، خدمة الإرشاد المهني عن بُعد على منصة التثقيف والإرشاد المهني "سُبل"، التي تستهدف الباحثين والباحثات عن عمل في مرحلتها الأولى، بحيث تمكنهم من التواصل مع مرشدين مهنيين مختصين في تقديم الاستشارات المهنية؛ لتعريفهم بأحدث الطرق والوسائل الخاصة بالحصول على الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى الخطط التطويرية المهنية.

وتهدف خدمة الإرشاد المهني عن بعد، إلى المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتفق مع طموحاتهم الشخصية العلمية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية.

وتدعم منصة "سُبل" من خلال الرابط subol.sa، الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، بخيارات تعلم وأخرى مهنية عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة.

كما توفر "سُبل" بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.