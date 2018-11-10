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"الأرصاد" تُسجّل أعلى كمية هطول أمطار بـ"صناعية جنوب الرياض"

بلغت ٣٦.٨ مل وتسببت في إغلاق بعض الطرق ومداهمة مرافق خدمية

أكد نائب الرئيس لشؤون الأرصاد الدكتور "أيمن غلام" أن الصناعية الجديدة بجنوب الرياض سجّلت أعلى كمية هطول للأمطار بمقدار ٣٦.٨ مل بحسب ما رصدته محطة الهيئة الأوتوماتيكية.

وأوضح "غلام" أن الكميات المسجلة للعاصمة الرياض من مراصد الهيئة ليوم أمس الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً حتى ١٢ صباحاً، بلغت بحسب مرصد مطار الرياض ١٤.١مل.

وشهدت العاصمة الرياض أمطاراً غزيرة مساء أمس الجمعة، تسبّبت في تسجيل إغلاق بعض الطرقات وارتفاع منسوب المياه بها، بالإضافة لاحتجاز بعض المركبات ومداهمة المياه لبعض المرافق الحكومية والخاصة، وسط حالة استنفار الجهات الخدمية والأمنية والإسعافية وذات العلاقة.

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"الأرصاد" تُسجّل أعلى كمية هطول أمطار بـ"صناعية جنوب الرياض"
سبق

أكد نائب الرئيس لشؤون الأرصاد الدكتور "أيمن غلام" أن الصناعية الجديدة بجنوب الرياض سجّلت أعلى كمية هطول للأمطار بمقدار ٣٦.٨ مل بحسب ما رصدته محطة الهيئة الأوتوماتيكية.

وأوضح "غلام" أن الكميات المسجلة للعاصمة الرياض من مراصد الهيئة ليوم أمس الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً حتى ١٢ صباحاً، بلغت بحسب مرصد مطار الرياض ١٤.١مل.

وشهدت العاصمة الرياض أمطاراً غزيرة مساء أمس الجمعة، تسبّبت في تسجيل إغلاق بعض الطرقات وارتفاع منسوب المياه بها، بالإضافة لاحتجاز بعض المركبات ومداهمة المياه لبعض المرافق الحكومية والخاصة، وسط حالة استنفار الجهات الخدمية والأمنية والإسعافية وذات العلاقة.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
12:39 AM

"الأرصاد" تُسجّل أعلى كمية هطول أمطار بـ"صناعية جنوب الرياض"

بلغت ٣٦.٨ مل وتسببت في إغلاق بعض الطرق ومداهمة مرافق خدمية

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عمر السبيعي - الرياض
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أكد نائب الرئيس لشؤون الأرصاد الدكتور "أيمن غلام" أن الصناعية الجديدة بجنوب الرياض سجّلت أعلى كمية هطول للأمطار بمقدار ٣٦.٨ مل بحسب ما رصدته محطة الهيئة الأوتوماتيكية.

وأوضح "غلام" أن الكميات المسجلة للعاصمة الرياض من مراصد الهيئة ليوم أمس الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً حتى ١٢ صباحاً، بلغت بحسب مرصد مطار الرياض ١٤.١مل.

وشهدت العاصمة الرياض أمطاراً غزيرة مساء أمس الجمعة، تسبّبت في تسجيل إغلاق بعض الطرقات وارتفاع منسوب المياه بها، بالإضافة لاحتجاز بعض المركبات ومداهمة المياه لبعض المرافق الحكومية والخاصة، وسط حالة استنفار الجهات الخدمية والأمنية والإسعافية وذات العلاقة.

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