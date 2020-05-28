النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسعار النفط تسجل انخفاضًا و"برنت" دون 34 دولارًا للبرميل

قفزة بالمخزون الأمريكي وحالة عدم يقين حول اجتماعات أوبك

بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس.

وأشارت البيانات إلى زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

ووفقًا لـ"رويترز"، هبط الخام العالمي مزيج "برنت" دون مستوى الـ34 دولارًا للبرميل، وجرى تداول العقود الآجلة للخام بحلول الساعة 08:09 بتوقيت موسكو، عند مستوى 33.99 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 2.19%.

أما العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف فقد تراجعت إلى 31.69 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 3.41%.

وقالت البيانات إن مخزونات الخام زادت 8.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الــ22 من مايو الجاري؛ لتصل إلى 530 مليون برميل؛ بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.1 مليون برميل؛ بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 100 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 6.9 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.8 مليون برميل.

وتؤثر على أسعار النفط حالة عدم اليقين التي تحيط باجتماعات "أوبك+" يومي 9 و10 يونيو المقبل؛ إذ إنه بموجب الاتفاقية المبرمة ستقوم دول "أوبك+" بتقليص التخفيضات ابتداء من يوليو المقبل؛ مما يعني أنه سيتم ضخ مليوني برميل يوميًّا إضافية إلى سوق النفط، ووفقًا لمصادر وكالة "نوفوستي"؛ فإن دول "أوبك+" تبحث خيار زيادة تخفيضات الإنتاج؛ إلا أنه لا يوجد إجماع على ذلك في المجموعة.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسعار النفط تسجل انخفاضًا و"برنت" دون 34 دولارًا للبرميل
سبق

بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس.

وأشارت البيانات إلى زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

ووفقًا لـ"رويترز"، هبط الخام العالمي مزيج "برنت" دون مستوى الـ34 دولارًا للبرميل، وجرى تداول العقود الآجلة للخام بحلول الساعة 08:09 بتوقيت موسكو، عند مستوى 33.99 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 2.19%.

أما العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف فقد تراجعت إلى 31.69 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 3.41%.

وقالت البيانات إن مخزونات الخام زادت 8.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الــ22 من مايو الجاري؛ لتصل إلى 530 مليون برميل؛ بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.1 مليون برميل؛ بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 100 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 6.9 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.8 مليون برميل.

وتؤثر على أسعار النفط حالة عدم اليقين التي تحيط باجتماعات "أوبك+" يومي 9 و10 يونيو المقبل؛ إذ إنه بموجب الاتفاقية المبرمة ستقوم دول "أوبك+" بتقليص التخفيضات ابتداء من يوليو المقبل؛ مما يعني أنه سيتم ضخ مليوني برميل يوميًّا إضافية إلى سوق النفط، ووفقًا لمصادر وكالة "نوفوستي"؛ فإن دول "أوبك+" تبحث خيار زيادة تخفيضات الإنتاج؛ إلا أنه لا يوجد إجماع على ذلك في المجموعة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
10:52 AM

أسعار النفط تسجل انخفاضًا و"برنت" دون 34 دولارًا للبرميل

قفزة بالمخزون الأمريكي وحالة عدم يقين حول اجتماعات أوبك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
585

بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس.

وأشارت البيانات إلى زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

ووفقًا لـ"رويترز"، هبط الخام العالمي مزيج "برنت" دون مستوى الـ34 دولارًا للبرميل، وجرى تداول العقود الآجلة للخام بحلول الساعة 08:09 بتوقيت موسكو، عند مستوى 33.99 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 2.19%.

أما العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف فقد تراجعت إلى 31.69 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 3.41%.

وقالت البيانات إن مخزونات الخام زادت 8.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الــ22 من مايو الجاري؛ لتصل إلى 530 مليون برميل؛ بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.1 مليون برميل؛ بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 100 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 6.9 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.8 مليون برميل.

وتؤثر على أسعار النفط حالة عدم اليقين التي تحيط باجتماعات "أوبك+" يومي 9 و10 يونيو المقبل؛ إذ إنه بموجب الاتفاقية المبرمة ستقوم دول "أوبك+" بتقليص التخفيضات ابتداء من يوليو المقبل؛ مما يعني أنه سيتم ضخ مليوني برميل يوميًّا إضافية إلى سوق النفط، ووفقًا لمصادر وكالة "نوفوستي"؛ فإن دول "أوبك+" تبحث خيار زيادة تخفيضات الإنتاج؛ إلا أنه لا يوجد إجماع على ذلك في المجموعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,583
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,896
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,663

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة