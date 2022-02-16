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الجمعية السعودية لتقويم الأسنان تنظم مؤتمرها السنوي الرابع عشر

بمشاركة 17 متحدثاً محلياً ودولياً

تنظم الجمعية السعودية لتقويم الأسنان المؤتمر السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية لتقويم الأسنان، تحت رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ جمادى الآخرة من العام ١٤٤١هـ، الموافق ١٩ – ٢١ فبراير ٢٠٢٠م، بفندق الفيصلية بالرياض قاعة الأمير سلطان.

واستقطبت اللجنة العلمية للمؤتمر هذا العام ١٧ متحدثاً محلياً ودولياً، بعدد ٢٣ محاضرة علمية تخصصية، يقدمون خلالها آخر ما توصلت إليه الأبحاث والعلوم في تخصص طب الأسنان، والذي تم اعتماده بعدد 24 ساعة علمية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكما ستقام ٧ ورش عمل ودورات مصاحبة للبرنامج العلمي للمؤتمر بمجموع ٣٣ ساعة علمية معتمدة من الهيئة.

وقال رئيس لجنتي العلاقات العامة والإعلام للمؤتمر الدكتور فیصل عبدالإله الخیال: إن المؤتمر سيناقش أھم ما توصلت إليه الدراسات والبحوث العلمية في مجال تقويم الأسنان؛ حيث تم استقطاب نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين وذلك لرفع المستوى العملي للممارسين في مجال تقويم الأسنان، والإسهام في رفع حركة التقدم العلمي والمھني، وكما اعتمدت الجمعية السعودية لتقويم الأسنان وضع أھداف استراتیجیة ومنھجیة، تتمثل في الالتزام بالتميز لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأضاف "الخيال": من المتوقع حضور كثيف لنخبة من أساتذة الجامعات في كليات طب الأسنان والمختصين حول العالم، إضافة إلى عدد كبير من طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس، وسيشارك بالمعرض المصاحب للمؤتمر ما يقارب ٢٥ شركة عالمية ومحلية في مجالات طب، وتقويم الاسنان إضافة إلى وجود الجمعيات وعدد من الجهات العلمية السعودية، كما سيتم استعراض أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في مواد وأجهزة تقويم الأسنان.

وتعتبر الجمعية من أولى الجمعيات التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إذ يبلغ عدد أعضائها ما يقارب ٢٠٠٠ عضو، ولها العديد من الأنشطة الشهرية الموزعة على مناطق المملكة.

وبالإمكان معرفة المزيد عن المؤتمر على موقع الجمعية السعودية لطب الأسنان على الرابط التالي: www.sos.sa.

الجمعية السعودية لتقويم الأسنان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجمعية السعودية لتقويم الأسنان تنظم مؤتمرها السنوي الرابع عشر
سبق

تنظم الجمعية السعودية لتقويم الأسنان المؤتمر السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية لتقويم الأسنان، تحت رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ جمادى الآخرة من العام ١٤٤١هـ، الموافق ١٩ – ٢١ فبراير ٢٠٢٠م، بفندق الفيصلية بالرياض قاعة الأمير سلطان.

واستقطبت اللجنة العلمية للمؤتمر هذا العام ١٧ متحدثاً محلياً ودولياً، بعدد ٢٣ محاضرة علمية تخصصية، يقدمون خلالها آخر ما توصلت إليه الأبحاث والعلوم في تخصص طب الأسنان، والذي تم اعتماده بعدد 24 ساعة علمية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكما ستقام ٧ ورش عمل ودورات مصاحبة للبرنامج العلمي للمؤتمر بمجموع ٣٣ ساعة علمية معتمدة من الهيئة.

وقال رئيس لجنتي العلاقات العامة والإعلام للمؤتمر الدكتور فیصل عبدالإله الخیال: إن المؤتمر سيناقش أھم ما توصلت إليه الدراسات والبحوث العلمية في مجال تقويم الأسنان؛ حيث تم استقطاب نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين وذلك لرفع المستوى العملي للممارسين في مجال تقويم الأسنان، والإسهام في رفع حركة التقدم العلمي والمھني، وكما اعتمدت الجمعية السعودية لتقويم الأسنان وضع أھداف استراتیجیة ومنھجیة، تتمثل في الالتزام بالتميز لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأضاف "الخيال": من المتوقع حضور كثيف لنخبة من أساتذة الجامعات في كليات طب الأسنان والمختصين حول العالم، إضافة إلى عدد كبير من طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس، وسيشارك بالمعرض المصاحب للمؤتمر ما يقارب ٢٥ شركة عالمية ومحلية في مجالات طب، وتقويم الاسنان إضافة إلى وجود الجمعيات وعدد من الجهات العلمية السعودية، كما سيتم استعراض أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في مواد وأجهزة تقويم الأسنان.

وتعتبر الجمعية من أولى الجمعيات التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إذ يبلغ عدد أعضائها ما يقارب ٢٠٠٠ عضو، ولها العديد من الأنشطة الشهرية الموزعة على مناطق المملكة.

وبالإمكان معرفة المزيد عن المؤتمر على موقع الجمعية السعودية لطب الأسنان على الرابط التالي: www.sos.sa.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
07:50 PM

الجمعية السعودية لتقويم الأسنان تنظم مؤتمرها السنوي الرابع عشر

بمشاركة 17 متحدثاً محلياً ودولياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم الجمعية السعودية لتقويم الأسنان المؤتمر السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية لتقويم الأسنان، تحت رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ جمادى الآخرة من العام ١٤٤١هـ، الموافق ١٩ – ٢١ فبراير ٢٠٢٠م، بفندق الفيصلية بالرياض قاعة الأمير سلطان.

واستقطبت اللجنة العلمية للمؤتمر هذا العام ١٧ متحدثاً محلياً ودولياً، بعدد ٢٣ محاضرة علمية تخصصية، يقدمون خلالها آخر ما توصلت إليه الأبحاث والعلوم في تخصص طب الأسنان، والذي تم اعتماده بعدد 24 ساعة علمية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكما ستقام ٧ ورش عمل ودورات مصاحبة للبرنامج العلمي للمؤتمر بمجموع ٣٣ ساعة علمية معتمدة من الهيئة.

وقال رئيس لجنتي العلاقات العامة والإعلام للمؤتمر الدكتور فیصل عبدالإله الخیال: إن المؤتمر سيناقش أھم ما توصلت إليه الدراسات والبحوث العلمية في مجال تقويم الأسنان؛ حيث تم استقطاب نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين وذلك لرفع المستوى العملي للممارسين في مجال تقويم الأسنان، والإسهام في رفع حركة التقدم العلمي والمھني، وكما اعتمدت الجمعية السعودية لتقويم الأسنان وضع أھداف استراتیجیة ومنھجیة، تتمثل في الالتزام بالتميز لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأضاف "الخيال": من المتوقع حضور كثيف لنخبة من أساتذة الجامعات في كليات طب الأسنان والمختصين حول العالم، إضافة إلى عدد كبير من طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس، وسيشارك بالمعرض المصاحب للمؤتمر ما يقارب ٢٥ شركة عالمية ومحلية في مجالات طب، وتقويم الاسنان إضافة إلى وجود الجمعيات وعدد من الجهات العلمية السعودية، كما سيتم استعراض أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في مواد وأجهزة تقويم الأسنان.

وتعتبر الجمعية من أولى الجمعيات التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إذ يبلغ عدد أعضائها ما يقارب ٢٠٠٠ عضو، ولها العديد من الأنشطة الشهرية الموزعة على مناطق المملكة.

وبالإمكان معرفة المزيد عن المؤتمر على موقع الجمعية السعودية لطب الأسنان على الرابط التالي: www.sos.sa.

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