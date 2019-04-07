بالصور.. 30 طالباً يشاركون في ملتقى القيادة والإبداع بلجنة تنمية الأفلاج

استمر 3 أيام وشمل العديد من الفقرات

تصوير: أنس عيسى :شارك أكثر من ثلاثين طالباً بنادي عطاء الشبابي بلجنة تنمية الأفلاج، بالإضافة إلى عدد من أبناء جمعية "إنسان" بالمحافظة في ملتقى القيادة والإبداع، الذي نظمته لجنة تنمية الأفلاج، بالتعاون مع مركز رواد الغد للتدريب وصناعة البرامج التربوية على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وتناولت فقرات الملتقى الذي استمر ثلاثة أيام، برامج تدريب المشاركين على برنامج القائد الواثق لتأهيل الطلاب على القيادة وصناعة القائد الناجح، كما تنوعت برامج الملتقى إلى ألعاب رياضية ومسابقات تثقيفية وتوعوية، وبرنامج القائد المتحدث الذي يدربهم على فن الإلقاء والخطابة، ومُنِح الفائزون أوسمة الوشاح "الذهبي والفضي، البرونزي"، والعديد من الهدايا التذكارية.

يُذكر أن لجنة تنمية الأفلاج أقامت هذا العام ملتقيات متعددة استهدفت خلالها شرائح المجتمع.