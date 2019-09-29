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الضمان الصحي: التأمين يغطي تطعيم الإنفلونزا ضمن منافع الوثيقة

ياسر المعارك: حدود التغطية المالية لوثيقة تبلغ 500 ألف ريال

أكّد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك؛ أن التطعيمات الموسمية ومنها تطعيم (الإنفلونزا) مغطاة ضمن منافع وثيقة الضمان الصحي الموحدة التي نصّت على أن التغطية التأمينية تشمل الإجراءات الوقائية المدرجة على جدول التطعيمات الوطني الذي حوى ما يزيد على (36) تطعيماً بما في ذلك التطعيمات الموسمية ورعاية الأمومة والطفولة وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وأهاب المعارك؛ بجميع المؤمن لهم من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم بضرورة أخذ التطعيمات الوقائية التي تسهم في تعزيز مستوى الحماية لهم من الأمراض أو العدوى، وكذلك حماية الأشخاص المحيطين بهم من أفراد الأسرة أو في بيئة العمل أو في الأماكن العامة، وخصوصاً الأشخاص المعرضين لمضاعفات الإنفلونزا ممن يعانون أمراضاً مزمنة كأمراض القلب و لسكري وأمراض الرئة.

وأشار إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ (500) ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصروفات الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصروفات التنويم بالمستشفى ومعالجة أمراض الأسنان واللثة وفقاً لجدول الوثيقة، مبيناً أنَّ نظام الضمان الصحي التعاوني يُلزم صاحب العمل في القطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين لديه وأفراد أسرهم وهم (الزوجة أو الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 سنة، البنات حتى الزواج).

وحثَّ المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني جميع المؤمن لهم على ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والاستفادة من قنوات الاتصال بالأمانة العامة للضمان الصحي المخصصة للرد على التساؤلات كافة وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى وذلك عبر إحدى القنوات التالية الرقم الموحد 920001177 البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa البريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية, إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس.

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الضمان الصحي: التأمين يغطي تطعيم الإنفلونزا ضمن منافع الوثيقة
سبق

أكّد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك؛ أن التطعيمات الموسمية ومنها تطعيم (الإنفلونزا) مغطاة ضمن منافع وثيقة الضمان الصحي الموحدة التي نصّت على أن التغطية التأمينية تشمل الإجراءات الوقائية المدرجة على جدول التطعيمات الوطني الذي حوى ما يزيد على (36) تطعيماً بما في ذلك التطعيمات الموسمية ورعاية الأمومة والطفولة وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وأهاب المعارك؛ بجميع المؤمن لهم من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم بضرورة أخذ التطعيمات الوقائية التي تسهم في تعزيز مستوى الحماية لهم من الأمراض أو العدوى، وكذلك حماية الأشخاص المحيطين بهم من أفراد الأسرة أو في بيئة العمل أو في الأماكن العامة، وخصوصاً الأشخاص المعرضين لمضاعفات الإنفلونزا ممن يعانون أمراضاً مزمنة كأمراض القلب و لسكري وأمراض الرئة.

وأشار إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ (500) ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصروفات الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصروفات التنويم بالمستشفى ومعالجة أمراض الأسنان واللثة وفقاً لجدول الوثيقة، مبيناً أنَّ نظام الضمان الصحي التعاوني يُلزم صاحب العمل في القطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين لديه وأفراد أسرهم وهم (الزوجة أو الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 سنة، البنات حتى الزواج).

وحثَّ المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني جميع المؤمن لهم على ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والاستفادة من قنوات الاتصال بالأمانة العامة للضمان الصحي المخصصة للرد على التساؤلات كافة وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى وذلك عبر إحدى القنوات التالية الرقم الموحد 920001177 البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa البريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية, إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
12:08 PM

الضمان الصحي: التأمين يغطي تطعيم الإنفلونزا ضمن منافع الوثيقة

ياسر المعارك: حدود التغطية المالية لوثيقة تبلغ 500 ألف ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك؛ أن التطعيمات الموسمية ومنها تطعيم (الإنفلونزا) مغطاة ضمن منافع وثيقة الضمان الصحي الموحدة التي نصّت على أن التغطية التأمينية تشمل الإجراءات الوقائية المدرجة على جدول التطعيمات الوطني الذي حوى ما يزيد على (36) تطعيماً بما في ذلك التطعيمات الموسمية ورعاية الأمومة والطفولة وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وأهاب المعارك؛ بجميع المؤمن لهم من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم بضرورة أخذ التطعيمات الوقائية التي تسهم في تعزيز مستوى الحماية لهم من الأمراض أو العدوى، وكذلك حماية الأشخاص المحيطين بهم من أفراد الأسرة أو في بيئة العمل أو في الأماكن العامة، وخصوصاً الأشخاص المعرضين لمضاعفات الإنفلونزا ممن يعانون أمراضاً مزمنة كأمراض القلب و لسكري وأمراض الرئة.

وأشار إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ (500) ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصروفات الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصروفات التنويم بالمستشفى ومعالجة أمراض الأسنان واللثة وفقاً لجدول الوثيقة، مبيناً أنَّ نظام الضمان الصحي التعاوني يُلزم صاحب العمل في القطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين لديه وأفراد أسرهم وهم (الزوجة أو الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 سنة، البنات حتى الزواج).

وحثَّ المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني جميع المؤمن لهم على ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والاستفادة من قنوات الاتصال بالأمانة العامة للضمان الصحي المخصصة للرد على التساؤلات كافة وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى وذلك عبر إحدى القنوات التالية الرقم الموحد 920001177 البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa البريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية, إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس.

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