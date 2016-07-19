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أمير نجران يعتمد تعيين "بن نصيب" شيخاً لـ"مواجد يام"

أصدر الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، قراراً باعتماد تعيين الشيخ مانع بن جابر بن نصيب شيخاً لشمل مواجد يام.

وأعرب سموه عن تمنياته للشيخ "بن نصيب" بالتوفيق والسداد، وأن يعينه المولى على أداء الأمانة تجاه الوطن، والمحافظة على لمّ الشمل وخدمة المجتمع الكريم.

فيما أكد الشيخ "بن نصيب"، باسمه ونيابة عن أفراد القبيلة، حبهم وولاءهم للقيادة الرشيدة، وعلى تقديم الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم الملك والوطن، معبراً عن شكره لسمو أمير المنطقة على جهوده في تكريس الوحدة الوطنية، وتعزيز اللحمة بين أبناء المجتمع.

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أمير نجران يعتمد تعيين "بن نصيب" شيخاً لـ"مواجد يام"
سبق

أصدر الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، قراراً باعتماد تعيين الشيخ مانع بن جابر بن نصيب شيخاً لشمل مواجد يام.

وأعرب سموه عن تمنياته للشيخ "بن نصيب" بالتوفيق والسداد، وأن يعينه المولى على أداء الأمانة تجاه الوطن، والمحافظة على لمّ الشمل وخدمة المجتمع الكريم.

فيما أكد الشيخ "بن نصيب"، باسمه ونيابة عن أفراد القبيلة، حبهم وولاءهم للقيادة الرشيدة، وعلى تقديم الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم الملك والوطن، معبراً عن شكره لسمو أمير المنطقة على جهوده في تكريس الوحدة الوطنية، وتعزيز اللحمة بين أبناء المجتمع.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
01:44 AM

أمير نجران يعتمد تعيين "بن نصيب" شيخاً لـ"مواجد يام"

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هادي آل كليب - نجران
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أصدر الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، قراراً باعتماد تعيين الشيخ مانع بن جابر بن نصيب شيخاً لشمل مواجد يام.

وأعرب سموه عن تمنياته للشيخ "بن نصيب" بالتوفيق والسداد، وأن يعينه المولى على أداء الأمانة تجاه الوطن، والمحافظة على لمّ الشمل وخدمة المجتمع الكريم.

فيما أكد الشيخ "بن نصيب"، باسمه ونيابة عن أفراد القبيلة، حبهم وولاءهم للقيادة الرشيدة، وعلى تقديم الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم الملك والوطن، معبراً عن شكره لسمو أمير المنطقة على جهوده في تكريس الوحدة الوطنية، وتعزيز اللحمة بين أبناء المجتمع.

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