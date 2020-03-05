بأمر "الجنائية الدولية": التحقيق في اتهامات بجرائم حرب لـ"طالبان" وأمريكا في أفغانستان

ألغت حكماً سابقاً يمنع إجراءه

أصدر قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم (الخميس) حكمًا؛ يقضي بأن بمقدور المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا فتح تحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

ويلغي هذا حكمًا أصدرته محكمة أدنى بمنع التحقيق لأن فرص نجاحه ضئيلة ولن يخدم مصالح العدالة، وفقاً لـ"رويترز".

ويمهد الحكم الجديد الطريق لـ"بنسودا" للتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ربما ارتكبتها حركة طالبان والقوات الأفغانية وقوات الجيش والمخابرات الأمريكية خلال الصراع.

والولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة وترفض سلطتها، لكن أفغانستان عضو بها.