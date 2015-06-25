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أمانة الشرقية تغلق 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد تنفيذ 1595 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1595 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق ثماني مُنشآت مخالفة، وتحرير 84 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا"، فيما تلقّت 22 بلاغًا عن المنشآت المخالِفة للإجراءات الاحترازية والبلدية، وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، ورفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات لمعالجتها.

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أمانة الشرقية تغلق 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1595 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق ثماني مُنشآت مخالفة، وتحرير 84 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا"، فيما تلقّت 22 بلاغًا عن المنشآت المخالِفة للإجراءات الاحترازية والبلدية، وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، ورفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات لمعالجتها.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
04:44 PM

أمانة الشرقية تغلق 8 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد تنفيذ 1595 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1595 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق ثماني مُنشآت مخالفة، وتحرير 84 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا"، فيما تلقّت 22 بلاغًا عن المنشآت المخالِفة للإجراءات الاحترازية والبلدية، وذلك عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، ورفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات لمعالجتها.

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