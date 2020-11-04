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سرعة عالية.. مرور جدة يطيح بقائد مركبة عرّض حياته والآخرين للخطر

قال: سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه حيال المخالفات الأمنية والمرورية

تمكّن مرور محافظة جدة من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر،

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه حيال المخالفات (الأمنية والمرورية).

جدة مرور جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سرعة عالية.. مرور جدة يطيح بقائد مركبة عرّض حياته والآخرين للخطر
سبق

تمكّن مرور محافظة جدة من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر،

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه حيال المخالفات (الأمنية والمرورية).

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
08:32 AM

سرعة عالية.. مرور جدة يطيح بقائد مركبة عرّض حياته والآخرين للخطر

قال: سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه حيال المخالفات الأمنية والمرورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّن مرور محافظة جدة من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر،

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه حيال المخالفات (الأمنية والمرورية).

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