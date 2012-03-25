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"الظافري العقارية" تعلن مزادًا لبيع 7 عقارات وأراضٍ تجارية واستثمارية مميزة بمكة

يُقام عبر المنصة الإلكترونية.. وينتهي يوم الأربعاء المقبل

سبق - مكة المكرمة: أعلنت مجموعة عمر الظافري العقارية بموجب القرار الصادر عن محكمة التنفيذ في مكة المكرمة برقم (402014100000325) بيع العقارات الآتية:

1- بيع عمارة تجارية استثمارية بحي المعابدة أمام إمارة منطقة مكة المكرمة. المساحة الإجمالية 349.44 م2. مكونة من 10 أدوار - 30 شقة، وبها خمسة محال تجارية، وتقع على الطريق المؤدي للمسجد الحرام، ومحاطة بشارع تجاري وممرين تجاه الشرق والغرب.

2- بيع عمارة تجارية سكنية بحي المعابدة – شارع الحج بمكة المكرمة، تقع في موقع مميز على الشارع العام وشارع جانبي. المساحة الإجمالية 466.98م2. مكونة من 4 أدوار وملحق – 15 شقة، وبها 5 محال تجارية.

3- بيع عمارتين متلاصقتين بحي المعابدة – الجميزة، مقابل أمانة العاصمة المقدسة، الطريق المؤدي إلى الحرم المكي، وتقع على شارعين، كل عمارة بشارع. المساحة الإجمالية 301.22م 2.

4- بيع عمارة تجارية سكنية بحي المعابدة – العدل، أمام مواقف العدل بمكة المكرمة. المساحة الإجمالية 1159.39 م2. مكونة من 8 شقق، وبها 5 محال تجارية.

5 - بيع حوش بحي الروضة بمكة المكرمة، درجة ثانية من الشارع العام. المساحة الإجمالية 353.79 م2.

6 – بيع محال تجارية بحي المعابدة – شارع الحج بمكة المكرمة، تقع على الشارع العام وشارع جانبي. المساحة الإجمالية 823.08 م2.

7- بيع عمارة بحي جرول بالقرب من الحرم بمكة المكرمة. المساحة الإجمالية 98.13 م2. مكونة من 5 أدوار - 15 غرفة.

وتقرر إقامة المزاد الإلكتروني عبر منصة المزاد الإلكتروني (emazad.sa) ، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 18/ 8/ 1442هـ الساعة الرابعة عصرًا. فمن له الرغبة في الشراء عليه الدخول لمنصة مزاد، وشحن المحفظة، والمشاركة وفقًا للشروط الآتية:

1- المعاينة للعقارات خلال فترة الإعلان، وتعتبر معاينة نافية للجهالة.

2- سقوط خيار المجلس، وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة، والإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.

3- يحق للورثة الدخول في المزاد، ولا يُقبل طلب الشفعة.

4- يلتزم المشتري بتسليم كامل ثمن المبيع خلال خمسة أيام عمل، وإذا تخلف عن ذلك يعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة، ويُلزم بما نقص من الثمن، وبمصروفات المزاد. علمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2 % لوكيل البيع القضائي و0.50 لمنصة مزاد.

وتُعتبر مجموعة عمر الظافري للتطوير والاستثمار العقاري من إحدى الشركات الرائدة في مجال العقار. وتقدم المجموعة حلولاً عقارية، تقوم على أسس علمية وعملية في التقييم والتسويق العقاري وإقامة المزادات العلنية؛ لتصل إلى رضا العميل، وتلبية متطلباته بشكل فعّال.

وتتمنى المجموعة كل التوفيق والنجاح لعملائنا الكرام. ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر الوسائل الآتية:

جوال: 0555555988، إضافة إلى الحساب الرسمي لمجموعة عمر الظافري بتويترomaraldafri@ ، ‏omaraldafri انستقرام وسناب شات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الظافري العقارية" تعلن مزادًا لبيع 7 عقارات وأراضٍ تجارية واستثمارية مميزة بمكة
سبق

سبق - مكة المكرمة: أعلنت مجموعة عمر الظافري العقارية بموجب القرار الصادر عن محكمة التنفيذ في مكة المكرمة برقم (402014100000325) بيع العقارات الآتية:

1- بيع عمارة تجارية استثمارية بحي المعابدة أمام إمارة منطقة مكة المكرمة. المساحة الإجمالية 349.44 م2. مكونة من 10 أدوار - 30 شقة، وبها خمسة محال تجارية، وتقع على الطريق المؤدي للمسجد الحرام، ومحاطة بشارع تجاري وممرين تجاه الشرق والغرب.

2- بيع عمارة تجارية سكنية بحي المعابدة – شارع الحج بمكة المكرمة، تقع في موقع مميز على الشارع العام وشارع جانبي. المساحة الإجمالية 466.98م2. مكونة من 4 أدوار وملحق – 15 شقة، وبها 5 محال تجارية.

3- بيع عمارتين متلاصقتين بحي المعابدة – الجميزة، مقابل أمانة العاصمة المقدسة، الطريق المؤدي إلى الحرم المكي، وتقع على شارعين، كل عمارة بشارع. المساحة الإجمالية 301.22م 2.

4- بيع عمارة تجارية سكنية بحي المعابدة – العدل، أمام مواقف العدل بمكة المكرمة. المساحة الإجمالية 1159.39 م2. مكونة من 8 شقق، وبها 5 محال تجارية.

5 - بيع حوش بحي الروضة بمكة المكرمة، درجة ثانية من الشارع العام. المساحة الإجمالية 353.79 م2.

6 – بيع محال تجارية بحي المعابدة – شارع الحج بمكة المكرمة، تقع على الشارع العام وشارع جانبي. المساحة الإجمالية 823.08 م2.

7- بيع عمارة بحي جرول بالقرب من الحرم بمكة المكرمة. المساحة الإجمالية 98.13 م2. مكونة من 5 أدوار - 15 غرفة.

وتقرر إقامة المزاد الإلكتروني عبر منصة المزاد الإلكتروني (emazad.sa) ، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 18/ 8/ 1442هـ الساعة الرابعة عصرًا. فمن له الرغبة في الشراء عليه الدخول لمنصة مزاد، وشحن المحفظة، والمشاركة وفقًا للشروط الآتية:

1- المعاينة للعقارات خلال فترة الإعلان، وتعتبر معاينة نافية للجهالة.

2- سقوط خيار المجلس، وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة، والإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.

3- يحق للورثة الدخول في المزاد، ولا يُقبل طلب الشفعة.

4- يلتزم المشتري بتسليم كامل ثمن المبيع خلال خمسة أيام عمل، وإذا تخلف عن ذلك يعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة، ويُلزم بما نقص من الثمن، وبمصروفات المزاد. علمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2 % لوكيل البيع القضائي و0.50 لمنصة مزاد.

وتُعتبر مجموعة عمر الظافري للتطوير والاستثمار العقاري من إحدى الشركات الرائدة في مجال العقار. وتقدم المجموعة حلولاً عقارية، تقوم على أسس علمية وعملية في التقييم والتسويق العقاري وإقامة المزادات العلنية؛ لتصل إلى رضا العميل، وتلبية متطلباته بشكل فعّال.

وتتمنى المجموعة كل التوفيق والنجاح لعملائنا الكرام. ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر الوسائل الآتية:

جوال: 0555555988، إضافة إلى الحساب الرسمي لمجموعة عمر الظافري بتويترomaraldafri@ ، ‏omaraldafri انستقرام وسناب شات.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
01:58 AM

"الظافري العقارية" تعلن مزادًا لبيع 7 عقارات وأراضٍ تجارية واستثمارية مميزة بمكة

يُقام عبر المنصة الإلكترونية.. وينتهي يوم الأربعاء المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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سبق - مكة المكرمة: أعلنت مجموعة عمر الظافري العقارية بموجب القرار الصادر عن محكمة التنفيذ في مكة المكرمة برقم (402014100000325) بيع العقارات الآتية:

1- بيع عمارة تجارية استثمارية بحي المعابدة أمام إمارة منطقة مكة المكرمة. المساحة الإجمالية 349.44 م2. مكونة من 10 أدوار - 30 شقة، وبها خمسة محال تجارية، وتقع على الطريق المؤدي للمسجد الحرام، ومحاطة بشارع تجاري وممرين تجاه الشرق والغرب.

2- بيع عمارة تجارية سكنية بحي المعابدة – شارع الحج بمكة المكرمة، تقع في موقع مميز على الشارع العام وشارع جانبي. المساحة الإجمالية 466.98م2. مكونة من 4 أدوار وملحق – 15 شقة، وبها 5 محال تجارية.

3- بيع عمارتين متلاصقتين بحي المعابدة – الجميزة، مقابل أمانة العاصمة المقدسة، الطريق المؤدي إلى الحرم المكي، وتقع على شارعين، كل عمارة بشارع. المساحة الإجمالية 301.22م 2.

4- بيع عمارة تجارية سكنية بحي المعابدة – العدل، أمام مواقف العدل بمكة المكرمة. المساحة الإجمالية 1159.39 م2. مكونة من 8 شقق، وبها 5 محال تجارية.

5 - بيع حوش بحي الروضة بمكة المكرمة، درجة ثانية من الشارع العام. المساحة الإجمالية 353.79 م2.

6 – بيع محال تجارية بحي المعابدة – شارع الحج بمكة المكرمة، تقع على الشارع العام وشارع جانبي. المساحة الإجمالية 823.08 م2.

7- بيع عمارة بحي جرول بالقرب من الحرم بمكة المكرمة. المساحة الإجمالية 98.13 م2. مكونة من 5 أدوار - 15 غرفة.

وتقرر إقامة المزاد الإلكتروني عبر منصة المزاد الإلكتروني (emazad.sa) ، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 18/ 8/ 1442هـ الساعة الرابعة عصرًا. فمن له الرغبة في الشراء عليه الدخول لمنصة مزاد، وشحن المحفظة، والمشاركة وفقًا للشروط الآتية:

1- المعاينة للعقارات خلال فترة الإعلان، وتعتبر معاينة نافية للجهالة.

2- سقوط خيار المجلس، وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة، والإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.

3- يحق للورثة الدخول في المزاد، ولا يُقبل طلب الشفعة.

4- يلتزم المشتري بتسليم كامل ثمن المبيع خلال خمسة أيام عمل، وإذا تخلف عن ذلك يعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة، ويُلزم بما نقص من الثمن، وبمصروفات المزاد. علمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2 % لوكيل البيع القضائي و0.50 لمنصة مزاد.

وتُعتبر مجموعة عمر الظافري للتطوير والاستثمار العقاري من إحدى الشركات الرائدة في مجال العقار. وتقدم المجموعة حلولاً عقارية، تقوم على أسس علمية وعملية في التقييم والتسويق العقاري وإقامة المزادات العلنية؛ لتصل إلى رضا العميل، وتلبية متطلباته بشكل فعّال.

وتتمنى المجموعة كل التوفيق والنجاح لعملائنا الكرام. ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر الوسائل الآتية:

جوال: 0555555988، إضافة إلى الحساب الرسمي لمجموعة عمر الظافري بتويترomaraldafri@ ، ‏omaraldafri انستقرام وسناب شات.

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