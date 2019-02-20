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الألعاب النارية وطائرات الدرونز تضيء سماء الرياض احتفاءً بيوم التأسيس

تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الأمير تركي موقع عام للجمهورلمتابعتها

تتزين سماء الرياض بألوان الفرح ضمن احتفاء المملكة بيوم التأسيس بإطلاق فعالية "عرض الضوء" مساء الخميس المقبل 24 فبراير، في تجربة تمتزج فيها الألعاب النارية وطائرات الدرونز والمؤثرات الضوئية المتناغمة في حركتها مع الإيقاع الصوتي وتميز ألوانها المبهجة وأشكالها الجذابة من خلال 10 لوحات جمالية.

واختير تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول موقعاً عاماً للجمهور لمتابعة الفعالية التي سيبدأ عرضها الأول عند الساعة 5 مساءً، والعرض الثاني الساعة الـ 10 مساءً، وسيستمر إطلاق الألعاب النارية بشكل متزامن لمدة 10 دقائق تقريباً.

سماء الرياض يوم التأسيس الألعاب النارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الألعاب النارية وطائرات الدرونز تضيء سماء الرياض احتفاءً بيوم التأسيس
سبق

تتزين سماء الرياض بألوان الفرح ضمن احتفاء المملكة بيوم التأسيس بإطلاق فعالية "عرض الضوء" مساء الخميس المقبل 24 فبراير، في تجربة تمتزج فيها الألعاب النارية وطائرات الدرونز والمؤثرات الضوئية المتناغمة في حركتها مع الإيقاع الصوتي وتميز ألوانها المبهجة وأشكالها الجذابة من خلال 10 لوحات جمالية.

واختير تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول موقعاً عاماً للجمهور لمتابعة الفعالية التي سيبدأ عرضها الأول عند الساعة 5 مساءً، والعرض الثاني الساعة الـ 10 مساءً، وسيستمر إطلاق الألعاب النارية بشكل متزامن لمدة 10 دقائق تقريباً.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
03:56 PM

الألعاب النارية وطائرات الدرونز تضيء سماء الرياض احتفاءً بيوم التأسيس

تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الأمير تركي موقع عام للجمهورلمتابعتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تتزين سماء الرياض بألوان الفرح ضمن احتفاء المملكة بيوم التأسيس بإطلاق فعالية "عرض الضوء" مساء الخميس المقبل 24 فبراير، في تجربة تمتزج فيها الألعاب النارية وطائرات الدرونز والمؤثرات الضوئية المتناغمة في حركتها مع الإيقاع الصوتي وتميز ألوانها المبهجة وأشكالها الجذابة من خلال 10 لوحات جمالية.

واختير تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول موقعاً عاماً للجمهور لمتابعة الفعالية التي سيبدأ عرضها الأول عند الساعة 5 مساءً، والعرض الثاني الساعة الـ 10 مساءً، وسيستمر إطلاق الألعاب النارية بشكل متزامن لمدة 10 دقائق تقريباً.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,174
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,584
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,230
38 مليار ..

38 مليار ..

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15,177

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