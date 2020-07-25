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"الإعلام" تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة

تتيح للصحفيين الدوليين والمحليين الحصول على "الفيديوهات" والصور والتعليقات الحصرية

في إطار مواكبتها موسم حج عام 1441هـ، تطلق وزارة الإعلام خدمة رقمية، تستجيب لكل المتطلبات الإعلامية المحلية والدولية؛ وذلك لضمان توفير أفضل الخدمات للإعلاميين الذين يقومون بتغطية موسم حج هذا العام من داخل السعودية، وفي جميع أنحاء العالم.

وتتيح الخدمة لجميع الإعلاميين تلقي الملفات والمواد الرئيسة، والحصول على التعليقات، والردود على الاستفسارات الإعلامية، وحضور المؤتمرات الصحفية، والمشاركة فيها مباشرة.

وستطلق الخدمة الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية تحت اسم "مركز الحج الإعلامي الافتراضي" بهدف تسهيل الحصول على المعلومات، ونقل المواد الإعلامية إلى الإعلاميين.

ويتيح المركز طلب خدمات حصرية، مثل الحصول على صور عالية الجودة لصالح المؤسسات الإعلامية، أو "فيديوهات" تصور خصيصًا لها، إلى جانب طلب سائر الخدمات المتاحة عن بُعد، بما في ذلك استضافة مسؤولين أو متحدثين لمقابلات حصرية، والحصول على تعليقات وردود على الاستفسارات. كما يمكن ذلك الصحفيين وسواهم من الجمهور العام من الاطلاع على محتوى إعلامي مخصص لموسم الحج ١٤٤١هـ.

وسيتلقى مئات من الصحفيين في السعودية، إلى جانب أكثر من 2500 صحفي من خارج السعودية مسجلين لدى قوائم بيانات مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، رسائل إلكترونية لتسجيل أسمائهم على المنصة الرقمية للاستفادة من خدمات المركز الإعلامي الافتراضي، الذي كرس له مركز التواصل فريقًا متخصصًا من الإعلاميين، ومن مسؤولي العلاقات الإعلامية الدولية؛ وذلك لضمان حصول الصحفيين على أفضل الخدمات.

وتتوافر هذه الخدمات الرقمية على بوابة الحج الإعلامية على الرابط الآتي: https://hajj.media.gov.sa/ ، وعنوان المركز الحج الإعلامي الافتراضي: https://vpo.hajjmedia.sa/

وزارة الإعلام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإعلام" تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة
سبق

في إطار مواكبتها موسم حج عام 1441هـ، تطلق وزارة الإعلام خدمة رقمية، تستجيب لكل المتطلبات الإعلامية المحلية والدولية؛ وذلك لضمان توفير أفضل الخدمات للإعلاميين الذين يقومون بتغطية موسم حج هذا العام من داخل السعودية، وفي جميع أنحاء العالم.

وتتيح الخدمة لجميع الإعلاميين تلقي الملفات والمواد الرئيسة، والحصول على التعليقات، والردود على الاستفسارات الإعلامية، وحضور المؤتمرات الصحفية، والمشاركة فيها مباشرة.

وستطلق الخدمة الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية تحت اسم "مركز الحج الإعلامي الافتراضي" بهدف تسهيل الحصول على المعلومات، ونقل المواد الإعلامية إلى الإعلاميين.

ويتيح المركز طلب خدمات حصرية، مثل الحصول على صور عالية الجودة لصالح المؤسسات الإعلامية، أو "فيديوهات" تصور خصيصًا لها، إلى جانب طلب سائر الخدمات المتاحة عن بُعد، بما في ذلك استضافة مسؤولين أو متحدثين لمقابلات حصرية، والحصول على تعليقات وردود على الاستفسارات. كما يمكن ذلك الصحفيين وسواهم من الجمهور العام من الاطلاع على محتوى إعلامي مخصص لموسم الحج ١٤٤١هـ.

وسيتلقى مئات من الصحفيين في السعودية، إلى جانب أكثر من 2500 صحفي من خارج السعودية مسجلين لدى قوائم بيانات مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، رسائل إلكترونية لتسجيل أسمائهم على المنصة الرقمية للاستفادة من خدمات المركز الإعلامي الافتراضي، الذي كرس له مركز التواصل فريقًا متخصصًا من الإعلاميين، ومن مسؤولي العلاقات الإعلامية الدولية؛ وذلك لضمان حصول الصحفيين على أفضل الخدمات.

وتتوافر هذه الخدمات الرقمية على بوابة الحج الإعلامية على الرابط الآتي: https://hajj.media.gov.sa/ ، وعنوان المركز الحج الإعلامي الافتراضي: https://vpo.hajjmedia.sa/

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
08:27 PM
اخر تعديل
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
08:53 PM

"الإعلام" تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة

تتيح للصحفيين الدوليين والمحليين الحصول على "الفيديوهات" والصور والتعليقات الحصرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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في إطار مواكبتها موسم حج عام 1441هـ، تطلق وزارة الإعلام خدمة رقمية، تستجيب لكل المتطلبات الإعلامية المحلية والدولية؛ وذلك لضمان توفير أفضل الخدمات للإعلاميين الذين يقومون بتغطية موسم حج هذا العام من داخل السعودية، وفي جميع أنحاء العالم.

وتتيح الخدمة لجميع الإعلاميين تلقي الملفات والمواد الرئيسة، والحصول على التعليقات، والردود على الاستفسارات الإعلامية، وحضور المؤتمرات الصحفية، والمشاركة فيها مباشرة.

وستطلق الخدمة الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية تحت اسم "مركز الحج الإعلامي الافتراضي" بهدف تسهيل الحصول على المعلومات، ونقل المواد الإعلامية إلى الإعلاميين.

ويتيح المركز طلب خدمات حصرية، مثل الحصول على صور عالية الجودة لصالح المؤسسات الإعلامية، أو "فيديوهات" تصور خصيصًا لها، إلى جانب طلب سائر الخدمات المتاحة عن بُعد، بما في ذلك استضافة مسؤولين أو متحدثين لمقابلات حصرية، والحصول على تعليقات وردود على الاستفسارات. كما يمكن ذلك الصحفيين وسواهم من الجمهور العام من الاطلاع على محتوى إعلامي مخصص لموسم الحج ١٤٤١هـ.

وسيتلقى مئات من الصحفيين في السعودية، إلى جانب أكثر من 2500 صحفي من خارج السعودية مسجلين لدى قوائم بيانات مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، رسائل إلكترونية لتسجيل أسمائهم على المنصة الرقمية للاستفادة من خدمات المركز الإعلامي الافتراضي، الذي كرس له مركز التواصل فريقًا متخصصًا من الإعلاميين، ومن مسؤولي العلاقات الإعلامية الدولية؛ وذلك لضمان حصول الصحفيين على أفضل الخدمات.

وتتوافر هذه الخدمات الرقمية على بوابة الحج الإعلامية على الرابط الآتي: https://hajj.media.gov.sa/ ، وعنوان المركز الحج الإعلامي الافتراضي: https://vpo.hajjmedia.sa/

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