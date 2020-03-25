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شاهد.. "الدعوة والإرشاد" تبدأ حملة تعقيم جميع المساجد في ينبع

لمواكبة جهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس "كورونا"

بدأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع، بحملة تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد، وذلك لمواكبة جهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والارشاد بمحافظة ينبع عبدالرحمن بن زيدان العلوني، أنه "تم البدء بالجوامع بالمحافظة وسوف نعمل على استكمال جميع المساجد"، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من قبل شركات الصيانة مزودة بالعمالة والمعقمات، وتم وضع آليات عمل لذلك.

وقال "العلوني": "جارٍ العمل على استكمال الجهود في نظافة وتعقيم المساجد"، مؤكداً متابعة الوزارة وحرصهم تجاه دينهم ووطنهم وقيادتهم، وعظم المسؤولية في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الدعوة والإرشاد" تبدأ حملة تعقيم جميع المساجد في ينبع
سبق

بدأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع، بحملة تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد، وذلك لمواكبة جهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والارشاد بمحافظة ينبع عبدالرحمن بن زيدان العلوني، أنه "تم البدء بالجوامع بالمحافظة وسوف نعمل على استكمال جميع المساجد"، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من قبل شركات الصيانة مزودة بالعمالة والمعقمات، وتم وضع آليات عمل لذلك.

وقال "العلوني": "جارٍ العمل على استكمال الجهود في نظافة وتعقيم المساجد"، مؤكداً متابعة الوزارة وحرصهم تجاه دينهم ووطنهم وقيادتهم، وعظم المسؤولية في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
05:13 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
06:39 PM

شاهد.. "الدعوة والإرشاد" تبدأ حملة تعقيم جميع المساجد في ينبع

لمواكبة جهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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بدأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع، بحملة تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد، وذلك لمواكبة جهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والارشاد بمحافظة ينبع عبدالرحمن بن زيدان العلوني، أنه "تم البدء بالجوامع بالمحافظة وسوف نعمل على استكمال جميع المساجد"، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من قبل شركات الصيانة مزودة بالعمالة والمعقمات، وتم وضع آليات عمل لذلك.

وقال "العلوني": "جارٍ العمل على استكمال الجهود في نظافة وتعقيم المساجد"، مؤكداً متابعة الوزارة وحرصهم تجاه دينهم ووطنهم وقيادتهم، وعظم المسؤولية في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

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