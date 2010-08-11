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قوة دعم الحرم المكي ترفع درجة التأهُّب والاستعداد

لمساعدة قاصدي بيت الله على أداء طواف الإفاضة

رفعت قوات الدفاع المدني ممثلة في قوة دعم الحرم المكي؛ درجة التأهب والاستعداد واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة؛ للحد من المخاطر، والتدخل السريع للتعامل معها؛ حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن؛ حيث يبذل رجال الدفاع المدني جهودًا إنسانية كبيرة لمساعدة قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج لأداء طواف الإفاضة.

وقال قائد قوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف العقيد الركن سعد بن سعيد الشهراني: منسوبو قوة دعم الحرم المكي يقومون بأعمالهم بكل حرص واهتمام لتوفير كل ما يضمن راحة وسلامة الحجيج؛ استشعارًا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في خدمة ضيوف الرحمن، وحرصهم على المحافظة على أمن ضيوف الرحمن، وحرصهم على تقديم صورة مشرفة لما تبذله القيادة الرشيدة لرعاية ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسكهم.

وأضاف: قوة الدفاع المدني لدعم الحرم تقوم بالتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخل إسعافي؛ بنقلها إلى المراكز الإسعافية داخل الحرم والساحات المحيطة به، والقيام بأعمال السلامة في حال وجود أي ملاحظات أو مخالفات وكل ما يؤثر على سلامة الحاج في هذه الأيام المباركة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها.

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قوة دعم الحرم المكي ترفع درجة التأهُّب والاستعداد
سبق

رفعت قوات الدفاع المدني ممثلة في قوة دعم الحرم المكي؛ درجة التأهب والاستعداد واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة؛ للحد من المخاطر، والتدخل السريع للتعامل معها؛ حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن؛ حيث يبذل رجال الدفاع المدني جهودًا إنسانية كبيرة لمساعدة قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج لأداء طواف الإفاضة.

وقال قائد قوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف العقيد الركن سعد بن سعيد الشهراني: منسوبو قوة دعم الحرم المكي يقومون بأعمالهم بكل حرص واهتمام لتوفير كل ما يضمن راحة وسلامة الحجيج؛ استشعارًا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في خدمة ضيوف الرحمن، وحرصهم على المحافظة على أمن ضيوف الرحمن، وحرصهم على تقديم صورة مشرفة لما تبذله القيادة الرشيدة لرعاية ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسكهم.

وأضاف: قوة الدفاع المدني لدعم الحرم تقوم بالتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخل إسعافي؛ بنقلها إلى المراكز الإسعافية داخل الحرم والساحات المحيطة به، والقيام بأعمال السلامة في حال وجود أي ملاحظات أو مخالفات وكل ما يؤثر على سلامة الحاج في هذه الأيام المباركة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
06:04 PM

قوة دعم الحرم المكي ترفع درجة التأهُّب والاستعداد

لمساعدة قاصدي بيت الله على أداء طواف الإفاضة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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رفعت قوات الدفاع المدني ممثلة في قوة دعم الحرم المكي؛ درجة التأهب والاستعداد واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة؛ للحد من المخاطر، والتدخل السريع للتعامل معها؛ حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن؛ حيث يبذل رجال الدفاع المدني جهودًا إنسانية كبيرة لمساعدة قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج لأداء طواف الإفاضة.

وقال قائد قوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف العقيد الركن سعد بن سعيد الشهراني: منسوبو قوة دعم الحرم المكي يقومون بأعمالهم بكل حرص واهتمام لتوفير كل ما يضمن راحة وسلامة الحجيج؛ استشعارًا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في خدمة ضيوف الرحمن، وحرصهم على المحافظة على أمن ضيوف الرحمن، وحرصهم على تقديم صورة مشرفة لما تبذله القيادة الرشيدة لرعاية ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسكهم.

وأضاف: قوة الدفاع المدني لدعم الحرم تقوم بالتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخل إسعافي؛ بنقلها إلى المراكز الإسعافية داخل الحرم والساحات المحيطة به، والقيام بأعمال السلامة في حال وجود أي ملاحظات أو مخالفات وكل ما يؤثر على سلامة الحاج في هذه الأيام المباركة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها.

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