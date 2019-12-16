اتفاقية شراكة بين "البيئة" ورابطة عسير الخضراء وصندوق التنمية الزراعي

تستهدف الحفاظ على الغابات وزيادة معدل التشجير ومواجهة التصحر

عُقد اليوم الاثنين بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير اجتماعٌ مشتركٌ لفرع الوزارة مع رابطة عسير الخضراء وصندوق التنمية الزراعي؛ وذلك في إطار تفعيل التعاون المشترك لخدمة البيئة، والمحافظة عليها من التصحر.

وتناول الاجتماع الهدف المشترك للأطراف الثلاثة، المتمثل في العمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للبيئة، والمحافظة على الغابات، وتنميتها، ومكافحة التصحر، والمساهمة في أعمال التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، سواء داخل المدن أو خارجها، من خلال التنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية.

فيما طرح رئيس وأعضاء رابطة عسير الخضراء خلال الاجتماع رؤيتهم وأهدافهم وتطلعاتهم من خلال المبادرات التي أتمتها الرابطة خلال العامين الماضيين، وكذلك المبادرات التي تسعى لتحقيقها مستقبلاً بدعم من الجهات الحكومية كافة، وفي مقدمتها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة منطقة عسير، ورغبة الرابطة في الاستفادة من تسهيل القروض التي يقدمها صندوق التنمية الزراعي مستقبلاً.

وأكد المهندس غانم الجذعان أن فرع وزارة البيئة في عسير يرحب بالمبادرات كافة التي تصب في خدمة البيئة، والحفاظ عليها، وزيادة المناطق الزراعية والشجرية في المنطقة.. مستعرضًا مع الحضور العديد من النماذج السابقة لعمليات التشجير، والحملات التطوعية للحفاظ على البيئة ومقوماتها.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية عمل مشتركة، تضم الأطراف الثلاثة، وعقد المزيد من الاجتماعات في الأيام القادمة لوضع خطط وبرامج للمساهمة في تطوير العمل التطوعي، والمبادرات التي من شأنها الحفاظ على واحدة من أهم مكتسبات منطقة عسير، وهي الزراعة والغابات والمناطق الخضراء.

يُشار إلى أن اللقاء تم بمشاركة كل من: المهندس غانم الجذعان المدير العام للفرع، ونائبه المهندس محمد عسيري، ومدير إدارة الزراعة المهندس علي سلطان، ومدير إدارة البيئة المهندس إسماعيل الشهري، ومستشار المدير العام لفرع الوزارة المهندس علي صالح شفلوت، والمهندس مريح الشهراني مدير إدارة متنزهات عسير الوطنية.

فيما ضم رئيس رابطة عسير الخضراء المهندس خالد الشهري، والمهندس محمد مشبب، وعبدالله محمد، والدكتورة فوزية سلامة، وليلى الشمراني، والدكتورة هيفاء الشهراني.

ومن صندوق التنمية الزراعي حضر كل من المدير العام لفرع الصندوق المهندس عبدالرحمن محمد النهاري، والمهندس دليم القحطاني، وعدد من المختصين.