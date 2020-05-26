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"غلام": نستعد لاستقبال فصل الصيف أرصادياً "أول يونيو"

درجات الحرارة قد تلامس الـ50 مع توقعات ممطرة بالمرتفعات

أفاد نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام، بأن فصل الصيف سيدخل أرصادياً على أجواء المملكة في الأول من يونيو.

وقال "غلام": تشير الملامح المناخية التي أصدرتها الهيئة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأضاف: درجات الحرارة قد تلامس 50 درجة مئوية على بعض المناطق خاصة المنطقة الشرقية، كما يتوقع حدوث أمطار على المرتفعات.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غلام": نستعد لاستقبال فصل الصيف أرصادياً "أول يونيو"
سبق

أفاد نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام، بأن فصل الصيف سيدخل أرصادياً على أجواء المملكة في الأول من يونيو.

وقال "غلام": تشير الملامح المناخية التي أصدرتها الهيئة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأضاف: درجات الحرارة قد تلامس 50 درجة مئوية على بعض المناطق خاصة المنطقة الشرقية، كما يتوقع حدوث أمطار على المرتفعات.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
07:48 PM

"غلام": نستعد لاستقبال فصل الصيف أرصادياً "أول يونيو"

درجات الحرارة قد تلامس الـ50 مع توقعات ممطرة بالمرتفعات

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فهد الغبيوي - الرياض
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4,519

أفاد نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام، بأن فصل الصيف سيدخل أرصادياً على أجواء المملكة في الأول من يونيو.

وقال "غلام": تشير الملامح المناخية التي أصدرتها الهيئة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأضاف: درجات الحرارة قد تلامس 50 درجة مئوية على بعض المناطق خاصة المنطقة الشرقية، كما يتوقع حدوث أمطار على المرتفعات.

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