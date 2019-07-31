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خادم الحرمين يتلقّى عزاء رئيس المجلس العسكري بالسودان في وفاة الأمير بندر

عبر اتصال هاتفي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عبّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.

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خادم الحرمين يتلقّى عزاء رئيس المجلس العسكري بالسودان في وفاة الأمير بندر
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عبّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
07:39 PM

خادم الحرمين يتلقّى عزاء رئيس المجلس العسكري بالسودان في وفاة الأمير بندر

عبر اتصال هاتفي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
0
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عبّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.

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