صحيفة "أرجنتينية": قرار "الهلال" بإقالة "دياز" مثير للاستغراب!

أبدت وسائل الإعلام الأرجنتينية اهتمامها بخبر إقالة ابن جلدتها المدرب "رامون دياز"، خصوصاً بعد أن كان قد نجح في تحقيق بطولتين للفريق.



صحيفة "tn” وصفت القرار بالمستغرب والمثير للدهشة؛ كون المدرب بات أحد معشوقي الجماهير هناك، وسبق له تحقيق بطولتين مع الفريق، كما أنه يحتل الصدارة حتى الآن في مسابقة الدوري.



وتحدثت الصحيفة عن تعيين "خوان براون" مدرب الفريق الأولمبي بالنادي؛ وهو ابن تاتا براون بطل كأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني عام 1986.



وكانت إدارة الهلال قد أقالت المدرب في وقت متأخر من مساء الأمس على خلفية هزيمة الفريق من الاستقلال الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا.

