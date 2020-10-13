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البنك الدولي يدعم إصلاحات حكومية في السودان بـ400 مليون دولار

وسط أزمات خانقة في السلع الأساسية كالخبز والوقود وغاز المنازل

صادق البنك الدولي أمس الاثنين على 400 مليون دولار لدعم الإصلاحات الحكومية التي تجري في البلاد، وسط تردٍّ مستمر للوضع الاقتصادي، وفق "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على منحة، أو ما يُعرف باسم "تخليص ما قبل المتأخرات".

ويضاف هذا المبلغ إلى 200 مليون دولار من شركاء السودان، تمت الموافقة عليه سابقًا، ستُدار عبر "الصندوق الائتماني لدعم الانتقال في السودان" من أجل تمويل برنامج دعم الأسر "ثمرات".

وورثت حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية في السودان اقتصادًا منهارًا عن نظام الرئيس السابق عمر البشير، مؤكدة أنها تحتاج إلى وقت من أجل الإصلاح.

وفاقمت الأزمة الاقتصادية الوضع في السودان بشكل مريع؛ إذ قفز معدل التضخم إلى أكثر من 200 في المئة، والبطالة إلى نحو 66 في المئة، والديون الخارجية إلى 64 مليار دولار، بحسب تقارير مستقلة.

وفي غضون ذلك، تسجِّل قيمة العملة المحلية تناقصًا مستمرًّا؛ إذ يجري تداول الدولار الواحد بنحو 240 جنيهًا في السوق الموازية، وسط أزمات خانقة في السلع الأساسية، كالخبز والوقود وغاز المنازل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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البنك الدولي يدعم إصلاحات حكومية في السودان بـ400 مليون دولار
سبق

صادق البنك الدولي أمس الاثنين على 400 مليون دولار لدعم الإصلاحات الحكومية التي تجري في البلاد، وسط تردٍّ مستمر للوضع الاقتصادي، وفق "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على منحة، أو ما يُعرف باسم "تخليص ما قبل المتأخرات".

ويضاف هذا المبلغ إلى 200 مليون دولار من شركاء السودان، تمت الموافقة عليه سابقًا، ستُدار عبر "الصندوق الائتماني لدعم الانتقال في السودان" من أجل تمويل برنامج دعم الأسر "ثمرات".

وورثت حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية في السودان اقتصادًا منهارًا عن نظام الرئيس السابق عمر البشير، مؤكدة أنها تحتاج إلى وقت من أجل الإصلاح.

وفاقمت الأزمة الاقتصادية الوضع في السودان بشكل مريع؛ إذ قفز معدل التضخم إلى أكثر من 200 في المئة، والبطالة إلى نحو 66 في المئة، والديون الخارجية إلى 64 مليار دولار، بحسب تقارير مستقلة.

وفي غضون ذلك، تسجِّل قيمة العملة المحلية تناقصًا مستمرًّا؛ إذ يجري تداول الدولار الواحد بنحو 240 جنيهًا في السوق الموازية، وسط أزمات خانقة في السلع الأساسية، كالخبز والوقود وغاز المنازل.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
12:43 AM

البنك الدولي يدعم إصلاحات حكومية في السودان بـ400 مليون دولار

وسط أزمات خانقة في السلع الأساسية كالخبز والوقود وغاز المنازل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صادق البنك الدولي أمس الاثنين على 400 مليون دولار لدعم الإصلاحات الحكومية التي تجري في البلاد، وسط تردٍّ مستمر للوضع الاقتصادي، وفق "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على منحة، أو ما يُعرف باسم "تخليص ما قبل المتأخرات".

ويضاف هذا المبلغ إلى 200 مليون دولار من شركاء السودان، تمت الموافقة عليه سابقًا، ستُدار عبر "الصندوق الائتماني لدعم الانتقال في السودان" من أجل تمويل برنامج دعم الأسر "ثمرات".

وورثت حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية في السودان اقتصادًا منهارًا عن نظام الرئيس السابق عمر البشير، مؤكدة أنها تحتاج إلى وقت من أجل الإصلاح.

وفاقمت الأزمة الاقتصادية الوضع في السودان بشكل مريع؛ إذ قفز معدل التضخم إلى أكثر من 200 في المئة، والبطالة إلى نحو 66 في المئة، والديون الخارجية إلى 64 مليار دولار، بحسب تقارير مستقلة.

وفي غضون ذلك، تسجِّل قيمة العملة المحلية تناقصًا مستمرًّا؛ إذ يجري تداول الدولار الواحد بنحو 240 جنيهًا في السوق الموازية، وسط أزمات خانقة في السلع الأساسية، كالخبز والوقود وغاز المنازل.

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