يمهّد الطريق لانسحابها من أفغانستان.. أمريكا توقع اتفاقاً تاريخياً مع "طالبان"

خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً

وقّعت الولايات المتحدة اتفاقاً تاريخياً مع حركة طالبان، اليوم السبت، قد يمهّد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون الأربعة عشرة شهراً المقبلة، ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يمهّد الطريق نحو انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أطول حروبها، فإن كثيرين يتوقعون أن تكون المحادثات بين الأطراف الأفغانية المتعددة أكثر تعقيداً بكثير، وفقاً لـ"رويترز".

ووقّع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة مبعوث الولايات المتحدة الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد، والمسؤول السياسي في طالبان الملا عبدالغني بارادار، وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.