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يمهّد الطريق لانسحابها من أفغانستان.. أمريكا توقع اتفاقاً تاريخياً مع "طالبان"

خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً

وقّعت الولايات المتحدة اتفاقاً تاريخياً مع حركة طالبان، اليوم السبت، قد يمهّد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون الأربعة عشرة شهراً المقبلة، ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يمهّد الطريق نحو انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أطول حروبها، فإن كثيرين يتوقعون أن تكون المحادثات بين الأطراف الأفغانية المتعددة أكثر تعقيداً بكثير، وفقاً لـ"رويترز".

ووقّع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة مبعوث الولايات المتحدة الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد، والمسؤول السياسي في طالبان الملا عبدالغني بارادار، وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.

الرئيسية/ أخبار العالم

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يمهّد الطريق لانسحابها من أفغانستان.. أمريكا توقع اتفاقاً تاريخياً مع "طالبان"
سبق

وقّعت الولايات المتحدة اتفاقاً تاريخياً مع حركة طالبان، اليوم السبت، قد يمهّد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون الأربعة عشرة شهراً المقبلة، ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يمهّد الطريق نحو انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أطول حروبها، فإن كثيرين يتوقعون أن تكون المحادثات بين الأطراف الأفغانية المتعددة أكثر تعقيداً بكثير، وفقاً لـ"رويترز".

ووقّع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة مبعوث الولايات المتحدة الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد، والمسؤول السياسي في طالبان الملا عبدالغني بارادار، وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
06:09 PM

يمهّد الطريق لانسحابها من أفغانستان.. أمريكا توقع اتفاقاً تاريخياً مع "طالبان"

خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,174

وقّعت الولايات المتحدة اتفاقاً تاريخياً مع حركة طالبان، اليوم السبت، قد يمهّد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون الأربعة عشرة شهراً المقبلة، ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يمهّد الطريق نحو انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أطول حروبها، فإن كثيرين يتوقعون أن تكون المحادثات بين الأطراف الأفغانية المتعددة أكثر تعقيداً بكثير، وفقاً لـ"رويترز".

ووقّع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة مبعوث الولايات المتحدة الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد، والمسؤول السياسي في طالبان الملا عبدالغني بارادار، وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.

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