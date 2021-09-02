أكثر 10 دول تضررًا من "كورونا".. أعضاء جدد ينضمون للقائمة

مع ارتفاع الإصابات إلى أكثر من 218.3 مليونًا و4.5 ملايين وفاة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 218.3 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.5 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 218.365.768، وإجمالي الوفيات 4.542.429.

وبحسب "روسيا اليوم"، تَصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ642072 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 39.395.666، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ581150 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20.804.215.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 439020، وإجمالي إصابات 32.810.845، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ260503 وإجمالي إصابات 3.369.747.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 198295، وإجمالي إصابات 2.150.006؛ فيما جاءت روسيا سادسًا بإجمالي وفيات 180781، وإجمالي إصابات 6.838.652.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 133676، وإجمالي إصابات 4.100.138، والثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 133066 وإجمالي إصابات 6.856.933، تلتها إيطاليا بإجمالي وفيات 129290، وإجمالي إصابات 4.546.487، وأخيرًا كولومبيا بإجمالي وفيات 125016، وإجمالي إصابات 4.911.082.