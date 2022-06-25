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مستشفى الأفلاج: قسم الولادة استقبل 99 حالة ولادة في 3 أشهر

مؤكدًا في بيان توضيحي: يعمل على مدار الساعة

قال مستشفى الأفلاج: إن قسم الولادة به استقبل 99 حالة خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأصدر مستشفى الأفلاج، اليوم، بيانًا توضيحيًّا؛ ردًّا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من عدم وجود أطباء ولادة، وأنه لا يوجد توليد بمستشفى الأفلاج العام، وأن جميع الحالات يتم تحويلها للمستشفيات المجاورة.

وقال البيان: إن قسم الولادة بالمستشفى يستقبل جميع حالات الولادة، ويوجد به أطباء يعملون على مدار الـ24 ساعة، سواء ولادة طبيعية أو قيصرية، ولم يتوقف لحظة واحدة.

وأرفق المستشفى خلال التوضيح إحصائية الربع الثاني من عام 2019، كاشفًا أن القسم استقبل في شهر مارس الماضي 36 حالة ولادة؛ منها 29 طبيعية، و7 قيصرية، وفي شهر أبريل استقبل 33 حالة ولادة؛ منها 29 ولادة طبيعية، و4 قيصرية، كما استقبل القسم في شهر مايو 30 حالة ولادة؛ منها 27 ولادة طبيعية، و3 حالات قيصرية.

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مستشفى الأفلاج: قسم الولادة استقبل 99 حالة ولادة في 3 أشهر
سبق

قال مستشفى الأفلاج: إن قسم الولادة به استقبل 99 حالة خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأصدر مستشفى الأفلاج، اليوم، بيانًا توضيحيًّا؛ ردًّا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من عدم وجود أطباء ولادة، وأنه لا يوجد توليد بمستشفى الأفلاج العام، وأن جميع الحالات يتم تحويلها للمستشفيات المجاورة.

وقال البيان: إن قسم الولادة بالمستشفى يستقبل جميع حالات الولادة، ويوجد به أطباء يعملون على مدار الـ24 ساعة، سواء ولادة طبيعية أو قيصرية، ولم يتوقف لحظة واحدة.

وأرفق المستشفى خلال التوضيح إحصائية الربع الثاني من عام 2019، كاشفًا أن القسم استقبل في شهر مارس الماضي 36 حالة ولادة؛ منها 29 طبيعية، و7 قيصرية، وفي شهر أبريل استقبل 33 حالة ولادة؛ منها 29 ولادة طبيعية، و4 قيصرية، كما استقبل القسم في شهر مايو 30 حالة ولادة؛ منها 27 ولادة طبيعية، و3 حالات قيصرية.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
05:10 PM
اخر تعديل
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
05:59 PM

مستشفى الأفلاج: قسم الولادة استقبل 99 حالة ولادة في 3 أشهر

مؤكدًا في بيان توضيحي: يعمل على مدار الساعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
668

قال مستشفى الأفلاج: إن قسم الولادة به استقبل 99 حالة خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأصدر مستشفى الأفلاج، اليوم، بيانًا توضيحيًّا؛ ردًّا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من عدم وجود أطباء ولادة، وأنه لا يوجد توليد بمستشفى الأفلاج العام، وأن جميع الحالات يتم تحويلها للمستشفيات المجاورة.

وقال البيان: إن قسم الولادة بالمستشفى يستقبل جميع حالات الولادة، ويوجد به أطباء يعملون على مدار الـ24 ساعة، سواء ولادة طبيعية أو قيصرية، ولم يتوقف لحظة واحدة.

وأرفق المستشفى خلال التوضيح إحصائية الربع الثاني من عام 2019، كاشفًا أن القسم استقبل في شهر مارس الماضي 36 حالة ولادة؛ منها 29 طبيعية، و7 قيصرية، وفي شهر أبريل استقبل 33 حالة ولادة؛ منها 29 ولادة طبيعية، و4 قيصرية، كما استقبل القسم في شهر مايو 30 حالة ولادة؛ منها 27 ولادة طبيعية، و3 حالات قيصرية.

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