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مدير الجوازات يتفقد اللجان الإدارية الموسمية بمراكز التنعيم والبهيتة والشميسي

شدد على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات وتطبيق الأنظمة على المخالفين

تَفقد مدير عام الجوازات، الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، يرافقه قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع، اللجان الإدارية الموسمية بمراكز التنعيم والبهيتة والشميسي في منطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك بغرض الوقوف على جاهزية اللجان الإدارية ومتابعة سير العمل، مع مراعاة الدقة والوقت في التنفيذ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشدد "اليحيى" على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات، وتطبيق أنظمة وتعليمات الحج على المخالفين.

يُذكر أن المراكز تم تهيئتها للعمل على مدار الساعة لإصدار القرارات الإدارية بحق المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير الجوازات يتفقد اللجان الإدارية الموسمية بمراكز التنعيم والبهيتة والشميسي
سبق

تَفقد مدير عام الجوازات، الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، يرافقه قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع، اللجان الإدارية الموسمية بمراكز التنعيم والبهيتة والشميسي في منطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك بغرض الوقوف على جاهزية اللجان الإدارية ومتابعة سير العمل، مع مراعاة الدقة والوقت في التنفيذ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشدد "اليحيى" على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات، وتطبيق أنظمة وتعليمات الحج على المخالفين.

يُذكر أن المراكز تم تهيئتها للعمل على مدار الساعة لإصدار القرارات الإدارية بحق المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:42 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
05:55 PM

مدير الجوازات يتفقد اللجان الإدارية الموسمية بمراكز التنعيم والبهيتة والشميسي

شدد على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات وتطبيق الأنظمة على المخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تَفقد مدير عام الجوازات، الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، يرافقه قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع، اللجان الإدارية الموسمية بمراكز التنعيم والبهيتة والشميسي في منطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك بغرض الوقوف على جاهزية اللجان الإدارية ومتابعة سير العمل، مع مراعاة الدقة والوقت في التنفيذ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشدد "اليحيى" على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات، وتطبيق أنظمة وتعليمات الحج على المخالفين.

يُذكر أن المراكز تم تهيئتها للعمل على مدار الساعة لإصدار القرارات الإدارية بحق المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج.

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