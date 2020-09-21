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للمرة الثانية.. رفحاء تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

بلغت 44.7 مئوية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية

سجلت محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية أمس الأحد، أعلى درجة حرارة في العالم للمرة الثانية بلغت 44.7 مئوية.

وذكر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أن محافظة رفحاء سجلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وتعد هذه المرة الثانية التي تسجل فيها محافظة رفحاء، أعلى حرارة في العالم، إذ اعتلت سلم الترتيب العالمي بـ 50 درجة مئوية، قبل 60 يوماً من الآن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمرة الثانية.. رفحاء تسجل أعلى درجة حرارة في العالم
سبق

سجلت محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية أمس الأحد، أعلى درجة حرارة في العالم للمرة الثانية بلغت 44.7 مئوية.

وذكر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أن محافظة رفحاء سجلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وتعد هذه المرة الثانية التي تسجل فيها محافظة رفحاء، أعلى حرارة في العالم، إذ اعتلت سلم الترتيب العالمي بـ 50 درجة مئوية، قبل 60 يوماً من الآن.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
04:17 PM

للمرة الثانية.. رفحاء تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

بلغت 44.7 مئوية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية

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عويد التومي - رفحاء
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سجلت محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية أمس الأحد، أعلى درجة حرارة في العالم للمرة الثانية بلغت 44.7 مئوية.

وذكر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أن محافظة رفحاء سجلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وتعد هذه المرة الثانية التي تسجل فيها محافظة رفحاء، أعلى حرارة في العالم، إذ اعتلت سلم الترتيب العالمي بـ 50 درجة مئوية، قبل 60 يوماً من الآن.

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