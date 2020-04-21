النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نصائح لمرضى السكري في شهر رمضان.. تعرف على المسموح والممنوع

"الذيابي" يؤكد لـ"سبق" أن اتباع الإرشادات اللازمة يحافظ على صحة البدن

كشف طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، الدكتور عبدالله الذيابي، أن هناك حوالي أكثر من أربعة ملايين شخص في المملكة العربية السعودية مصاب بمرض السكر، بحسب إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري عام 2017.

وقال الذيابي لـ"سبق"، إن مريض السكري يواجه في شهر رمضان الكريم بعض التحديات المتعلقة بالتعامل مع المرض، والتي قد تؤثر على صيامه وقيامه بالعبادات مثل ارتفاع أو انخفاض الشديد في نسبة السكر في الدم.

وتابع: بالتأكيد، يمكن التغلب على هذه العقبات لدى أغلب المرضى، وذلك بمعرفة التغيرات المتوقعة خلال شهر رمضان، واتباع الإرشادات اللازمة للحفاظ على صحة البدن، وأداء العبادة بيُسر دون قلق.

وأشار الذيابي إلى أن أغلب مرضى السكري قادرون على الصيام بأمان، خصوصاً بتطبيق التعليمات المتعلقة بعلاج المرض خلال رمضان، لكن في بعض الحالات قد ينصح الطبيب بعدم الصيام، أبرزها: عدم انتظام سكر الدم، هبوط السكر المتكرر، أو الهبوط غير المصحوب بأعراض، الإصابة بمضاعفات السكري كالتأثير على النظر أو القلب أو الكلى، حدوث الحماض الكيتوني لمرضى السكري النوع الأول أو ارتفاع السكر الشديد لدى مرضى السكري النوع الثاني خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق شهر رمضان.

وأضاف أن أبرز المضاعفات الشائعة لدى المرضى المصابين بداء السكري خلال رمضان هي هبوط أو ارتفاع مستويات السكر في الدم، وقد تؤدي هذه المضاعفات إلى حدوث الوفاة، وأسباب حدوثها متعددة، على سبيل المثال: عدم تناوُل أدوية السكري أو الأنسولين، استخدام جرعات أدوية السكري أو جرعات الأنسولين غير المناسبة، عدم تناوُل وجبة السحور، التغير في وقت الوجبات، التغير في الجهد البدني الذي يبذله الصائم.

ونصح الدكتور عبدالله مريض السكري بزيارة الطبيب قبل بدء الصيام لمعرفة التوصيات المتعلقة بالشهر الفضيل كونها تختلف من مريض لآخر، كتعديل جرعات الأنسولين، أو تقليل جرعات بعض أنواع أدوية السكري، متابعة مستوى سكر الدم خصوصاً خلال ساعات النهار، الحرص على تأخير السحور.

وأوضح طبيب الباطنة أنه في حالة انخفاض مستويات السكر بالدم، يجب على المريض إيقاف الصيام، وتناوُل مشروبات تحتوي على سكريات كعصير البرتقال أو التفاح، أو قطع من الحلوى، أما في حالة كان سكر الدم أكثر من 300 عليه الذهاب للطبيب مباشرة.

وأكد "الذيابي" أنَّ زيادة الوزن والإفراط في الأطعمة المتناولة خلال رمضان له أثر عكسيّ على التحكم في داء السكري ناهيك عن أضرار صحية أخرى، لذلك لابد من تناوُل غذاء صحي ومتوازن يشمل على التالي: كميات سعرات حرارية كافية موزَّعة ما بين وجبة الإفطار والسحور.

ونوه بأنه يمكن تناوُل وجبة إلى وجبتين خفيفتين بينهما، إضافة لأكْل الفواكه والخضراوات، وشُرب كمية كافية من الماء، ناصحاً بعدم الإكثار من التمر أو الحلويات الرمضانية المشبَّعة بالسكريات، وتجنُّب أو التقليل من العصائر الغنية بالسكريات واستبدالها بالعصائر الطبيعة من دون إضافة سكر، والتقليل من الوجبات الدهنية والمقليات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نصائح لمرضى السكري في شهر رمضان.. تعرف على المسموح والممنوع
سبق

كشف طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، الدكتور عبدالله الذيابي، أن هناك حوالي أكثر من أربعة ملايين شخص في المملكة العربية السعودية مصاب بمرض السكر، بحسب إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري عام 2017.

وقال الذيابي لـ"سبق"، إن مريض السكري يواجه في شهر رمضان الكريم بعض التحديات المتعلقة بالتعامل مع المرض، والتي قد تؤثر على صيامه وقيامه بالعبادات مثل ارتفاع أو انخفاض الشديد في نسبة السكر في الدم.

وتابع: بالتأكيد، يمكن التغلب على هذه العقبات لدى أغلب المرضى، وذلك بمعرفة التغيرات المتوقعة خلال شهر رمضان، واتباع الإرشادات اللازمة للحفاظ على صحة البدن، وأداء العبادة بيُسر دون قلق.

وأشار الذيابي إلى أن أغلب مرضى السكري قادرون على الصيام بأمان، خصوصاً بتطبيق التعليمات المتعلقة بعلاج المرض خلال رمضان، لكن في بعض الحالات قد ينصح الطبيب بعدم الصيام، أبرزها: عدم انتظام سكر الدم، هبوط السكر المتكرر، أو الهبوط غير المصحوب بأعراض، الإصابة بمضاعفات السكري كالتأثير على النظر أو القلب أو الكلى، حدوث الحماض الكيتوني لمرضى السكري النوع الأول أو ارتفاع السكر الشديد لدى مرضى السكري النوع الثاني خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق شهر رمضان.

وأضاف أن أبرز المضاعفات الشائعة لدى المرضى المصابين بداء السكري خلال رمضان هي هبوط أو ارتفاع مستويات السكر في الدم، وقد تؤدي هذه المضاعفات إلى حدوث الوفاة، وأسباب حدوثها متعددة، على سبيل المثال: عدم تناوُل أدوية السكري أو الأنسولين، استخدام جرعات أدوية السكري أو جرعات الأنسولين غير المناسبة، عدم تناوُل وجبة السحور، التغير في وقت الوجبات، التغير في الجهد البدني الذي يبذله الصائم.

ونصح الدكتور عبدالله مريض السكري بزيارة الطبيب قبل بدء الصيام لمعرفة التوصيات المتعلقة بالشهر الفضيل كونها تختلف من مريض لآخر، كتعديل جرعات الأنسولين، أو تقليل جرعات بعض أنواع أدوية السكري، متابعة مستوى سكر الدم خصوصاً خلال ساعات النهار، الحرص على تأخير السحور.

وأوضح طبيب الباطنة أنه في حالة انخفاض مستويات السكر بالدم، يجب على المريض إيقاف الصيام، وتناوُل مشروبات تحتوي على سكريات كعصير البرتقال أو التفاح، أو قطع من الحلوى، أما في حالة كان سكر الدم أكثر من 300 عليه الذهاب للطبيب مباشرة.

وأكد "الذيابي" أنَّ زيادة الوزن والإفراط في الأطعمة المتناولة خلال رمضان له أثر عكسيّ على التحكم في داء السكري ناهيك عن أضرار صحية أخرى، لذلك لابد من تناوُل غذاء صحي ومتوازن يشمل على التالي: كميات سعرات حرارية كافية موزَّعة ما بين وجبة الإفطار والسحور.

ونوه بأنه يمكن تناوُل وجبة إلى وجبتين خفيفتين بينهما، إضافة لأكْل الفواكه والخضراوات، وشُرب كمية كافية من الماء، ناصحاً بعدم الإكثار من التمر أو الحلويات الرمضانية المشبَّعة بالسكريات، وتجنُّب أو التقليل من العصائر الغنية بالسكريات واستبدالها بالعصائر الطبيعة من دون إضافة سكر، والتقليل من الوجبات الدهنية والمقليات.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
12:26 AM

نصائح لمرضى السكري في شهر رمضان.. تعرف على المسموح والممنوع

"الذيابي" يؤكد لـ"سبق" أن اتباع الإرشادات اللازمة يحافظ على صحة البدن

A A A
محمود الحمد - الرياض
0
2,614

كشف طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، الدكتور عبدالله الذيابي، أن هناك حوالي أكثر من أربعة ملايين شخص في المملكة العربية السعودية مصاب بمرض السكر، بحسب إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري عام 2017.

وقال الذيابي لـ"سبق"، إن مريض السكري يواجه في شهر رمضان الكريم بعض التحديات المتعلقة بالتعامل مع المرض، والتي قد تؤثر على صيامه وقيامه بالعبادات مثل ارتفاع أو انخفاض الشديد في نسبة السكر في الدم.

وتابع: بالتأكيد، يمكن التغلب على هذه العقبات لدى أغلب المرضى، وذلك بمعرفة التغيرات المتوقعة خلال شهر رمضان، واتباع الإرشادات اللازمة للحفاظ على صحة البدن، وأداء العبادة بيُسر دون قلق.

وأشار الذيابي إلى أن أغلب مرضى السكري قادرون على الصيام بأمان، خصوصاً بتطبيق التعليمات المتعلقة بعلاج المرض خلال رمضان، لكن في بعض الحالات قد ينصح الطبيب بعدم الصيام، أبرزها: عدم انتظام سكر الدم، هبوط السكر المتكرر، أو الهبوط غير المصحوب بأعراض، الإصابة بمضاعفات السكري كالتأثير على النظر أو القلب أو الكلى، حدوث الحماض الكيتوني لمرضى السكري النوع الأول أو ارتفاع السكر الشديد لدى مرضى السكري النوع الثاني خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق شهر رمضان.

وأضاف أن أبرز المضاعفات الشائعة لدى المرضى المصابين بداء السكري خلال رمضان هي هبوط أو ارتفاع مستويات السكر في الدم، وقد تؤدي هذه المضاعفات إلى حدوث الوفاة، وأسباب حدوثها متعددة، على سبيل المثال: عدم تناوُل أدوية السكري أو الأنسولين، استخدام جرعات أدوية السكري أو جرعات الأنسولين غير المناسبة، عدم تناوُل وجبة السحور، التغير في وقت الوجبات، التغير في الجهد البدني الذي يبذله الصائم.

ونصح الدكتور عبدالله مريض السكري بزيارة الطبيب قبل بدء الصيام لمعرفة التوصيات المتعلقة بالشهر الفضيل كونها تختلف من مريض لآخر، كتعديل جرعات الأنسولين، أو تقليل جرعات بعض أنواع أدوية السكري، متابعة مستوى سكر الدم خصوصاً خلال ساعات النهار، الحرص على تأخير السحور.

وأوضح طبيب الباطنة أنه في حالة انخفاض مستويات السكر بالدم، يجب على المريض إيقاف الصيام، وتناوُل مشروبات تحتوي على سكريات كعصير البرتقال أو التفاح، أو قطع من الحلوى، أما في حالة كان سكر الدم أكثر من 300 عليه الذهاب للطبيب مباشرة.

وأكد "الذيابي" أنَّ زيادة الوزن والإفراط في الأطعمة المتناولة خلال رمضان له أثر عكسيّ على التحكم في داء السكري ناهيك عن أضرار صحية أخرى، لذلك لابد من تناوُل غذاء صحي ومتوازن يشمل على التالي: كميات سعرات حرارية كافية موزَّعة ما بين وجبة الإفطار والسحور.

ونوه بأنه يمكن تناوُل وجبة إلى وجبتين خفيفتين بينهما، إضافة لأكْل الفواكه والخضراوات، وشُرب كمية كافية من الماء، ناصحاً بعدم الإكثار من التمر أو الحلويات الرمضانية المشبَّعة بالسكريات، وتجنُّب أو التقليل من العصائر الغنية بالسكريات واستبدالها بالعصائر الطبيعة من دون إضافة سكر، والتقليل من الوجبات الدهنية والمقليات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,393
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,841
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,343
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,458

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز
هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة