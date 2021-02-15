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"سعي" تقدم 30 شابًا من ذوي الإعاقات الفكرية لسوق العمل

بدعم من مؤسسة الملك خالد.. تم تدريبهم وصقلهم نظرياً وعملياً

اختتمت المبادرة المجتمعية "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة برنامجها المسمى "عاقل"، الذي أطلقته أواخر العام الميلادي المنصرم بهدف تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقات الفكرية واستفاد منه 30 شاباً، تم تخريجهم وتأهيلهم لسوق العمل بدعم من مؤسسة الملك خالد بعد تدريبهم وصقلهم نظرياً وعملياً لمدة شهرين وإلحاقهم للانخراط بالعمل في بعض شركات الأغذية .
وأقيم الحفل الختامي في مركز الملك سلمان الاجتماعي برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، وأهالي المستفيدين وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاجتماعي عامة وبما يتعلق بمستقبل ذوي الإعاقات على وجه الخصوص .
وتضمن الحفل العديد من الفقرات بدأ بالسلام الملكي فالقرآن الكريم، ثم كلمة لمؤسس المبادرة مرزوق العتيبي الذي تحدث عن الهدف منها ونتائجها، مقدماً شكره للداعمين لهذه المبادرة.
تلا ذلك كلمة للدكتور السيالي أشاد فيها بما يحظى به ذوو الإعاقة من اهتمام سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي أو القطاع غير الربحي، مشدداً على أهمية مثل هذه المبادرات الهادفة إلى تمكين ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها، وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا أشخاصًا منتجين، مؤكداً أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يؤيد ويدعم مثل هذه المبادرات .

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"سعي" تقدم 30 شابًا من ذوي الإعاقات الفكرية لسوق العمل
سبق

اختتمت المبادرة المجتمعية "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة برنامجها المسمى "عاقل"، الذي أطلقته أواخر العام الميلادي المنصرم بهدف تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقات الفكرية واستفاد منه 30 شاباً، تم تخريجهم وتأهيلهم لسوق العمل بدعم من مؤسسة الملك خالد بعد تدريبهم وصقلهم نظرياً وعملياً لمدة شهرين وإلحاقهم للانخراط بالعمل في بعض شركات الأغذية .
وأقيم الحفل الختامي في مركز الملك سلمان الاجتماعي برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، وأهالي المستفيدين وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاجتماعي عامة وبما يتعلق بمستقبل ذوي الإعاقات على وجه الخصوص .
وتضمن الحفل العديد من الفقرات بدأ بالسلام الملكي فالقرآن الكريم، ثم كلمة لمؤسس المبادرة مرزوق العتيبي الذي تحدث عن الهدف منها ونتائجها، مقدماً شكره للداعمين لهذه المبادرة.
تلا ذلك كلمة للدكتور السيالي أشاد فيها بما يحظى به ذوو الإعاقة من اهتمام سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي أو القطاع غير الربحي، مشدداً على أهمية مثل هذه المبادرات الهادفة إلى تمكين ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها، وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا أشخاصًا منتجين، مؤكداً أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يؤيد ويدعم مثل هذه المبادرات .

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
04:25 PM

"سعي" تقدم 30 شابًا من ذوي الإعاقات الفكرية لسوق العمل

بدعم من مؤسسة الملك خالد.. تم تدريبهم وصقلهم نظرياً وعملياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت المبادرة المجتمعية "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة برنامجها المسمى "عاقل"، الذي أطلقته أواخر العام الميلادي المنصرم بهدف تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقات الفكرية واستفاد منه 30 شاباً، تم تخريجهم وتأهيلهم لسوق العمل بدعم من مؤسسة الملك خالد بعد تدريبهم وصقلهم نظرياً وعملياً لمدة شهرين وإلحاقهم للانخراط بالعمل في بعض شركات الأغذية .
وأقيم الحفل الختامي في مركز الملك سلمان الاجتماعي برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، وأهالي المستفيدين وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاجتماعي عامة وبما يتعلق بمستقبل ذوي الإعاقات على وجه الخصوص .
وتضمن الحفل العديد من الفقرات بدأ بالسلام الملكي فالقرآن الكريم، ثم كلمة لمؤسس المبادرة مرزوق العتيبي الذي تحدث عن الهدف منها ونتائجها، مقدماً شكره للداعمين لهذه المبادرة.
تلا ذلك كلمة للدكتور السيالي أشاد فيها بما يحظى به ذوو الإعاقة من اهتمام سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي أو القطاع غير الربحي، مشدداً على أهمية مثل هذه المبادرات الهادفة إلى تمكين ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها، وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا أشخاصًا منتجين، مؤكداً أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يؤيد ويدعم مثل هذه المبادرات .

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