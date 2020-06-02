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"خزام جدة".. البلدية تداهم 3 منازل شعبية لتخزين الخضراوات

الفرق صادرت 250 كجم من المضبوطات وأتلفت 28 بسطة

داهمت فرق رقابية من بلدية خزام الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، وبمشاركة الجهات الأمنية، ثلاثة منازل شعبية تُستخدم لتخزين الخضراوات والفواكه بشكل عشوائي، وتفتقر لمقومات السلامة الصحية، حيث جرت مصادرة 250 كجم من المضبوطات، إلى جانب إتلاف 28 من البسطات العشوائية بالنطاق.

وقال رئيس البلدية م. محمد جابر الزهراني: الفرق واصلت أعمالها الرقابية بمشاركة "قوات أمن الطواري" في أحياء "غليل" – "بترومين" حيث تم إتلاف 10 كيلوجرامات من المواد الغذائية الفاسدة و15 عربة مخالفة.

وأضاف: الحملات تتم بإشراف ميداني مباشر بما يحقق الدقة في تطبيق الإجراءات المقررة بحق المخالفين، وستتواصل مكافحة الباعة الجائلين للقضاء على هذه الظاهرة، التي يمارسها المخالفون.

أمانة محافظة جدة الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خزام جدة".. البلدية تداهم 3 منازل شعبية لتخزين الخضراوات
سبق

داهمت فرق رقابية من بلدية خزام الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، وبمشاركة الجهات الأمنية، ثلاثة منازل شعبية تُستخدم لتخزين الخضراوات والفواكه بشكل عشوائي، وتفتقر لمقومات السلامة الصحية، حيث جرت مصادرة 250 كجم من المضبوطات، إلى جانب إتلاف 28 من البسطات العشوائية بالنطاق.

وقال رئيس البلدية م. محمد جابر الزهراني: الفرق واصلت أعمالها الرقابية بمشاركة "قوات أمن الطواري" في أحياء "غليل" – "بترومين" حيث تم إتلاف 10 كيلوجرامات من المواد الغذائية الفاسدة و15 عربة مخالفة.

وأضاف: الحملات تتم بإشراف ميداني مباشر بما يحقق الدقة في تطبيق الإجراءات المقررة بحق المخالفين، وستتواصل مكافحة الباعة الجائلين للقضاء على هذه الظاهرة، التي يمارسها المخالفون.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
03:08 PM

"خزام جدة".. البلدية تداهم 3 منازل شعبية لتخزين الخضراوات

الفرق صادرت 250 كجم من المضبوطات وأتلفت 28 بسطة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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2,659

داهمت فرق رقابية من بلدية خزام الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، وبمشاركة الجهات الأمنية، ثلاثة منازل شعبية تُستخدم لتخزين الخضراوات والفواكه بشكل عشوائي، وتفتقر لمقومات السلامة الصحية، حيث جرت مصادرة 250 كجم من المضبوطات، إلى جانب إتلاف 28 من البسطات العشوائية بالنطاق.

وقال رئيس البلدية م. محمد جابر الزهراني: الفرق واصلت أعمالها الرقابية بمشاركة "قوات أمن الطواري" في أحياء "غليل" – "بترومين" حيث تم إتلاف 10 كيلوجرامات من المواد الغذائية الفاسدة و15 عربة مخالفة.

وأضاف: الحملات تتم بإشراف ميداني مباشر بما يحقق الدقة في تطبيق الإجراءات المقررة بحق المخالفين، وستتواصل مكافحة الباعة الجائلين للقضاء على هذه الظاهرة، التي يمارسها المخالفون.

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