"التحالف": الدفاعات الجوية تُدمِّر "مُسيَّرة" حوثية أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية دمَّرت مُسيَّرة حوثية، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية.
"التحالف": الدفاعات الجوية تُدمِّر "مُسيَّرة" حوثية أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية دمَّرت مُسيَّرة حوثية، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
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"التحالف": الدفاعات الجوية تُدمِّر "مُسيَّرة" حوثية أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-09
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
10:27 PM
"التحالف": الدفاعات الجوية تُدمِّر "مُسيَّرة" حوثية أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية دمَّرت مُسيَّرة حوثية، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية.
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