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تسلا تعلن رقماً قياسياً في المبيعات خلال 2021

أكبر بكثير مما حققته الشركة الأمريكية في 2020

أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، تحقيقها رقماً قياسياً في مبيعات السيارات الخاصة بها خلال عام 2021 المنصرم.

وأوضحت تسلا، في بيان رسمي، نجاحها في بيع ما يقرب من مليون سيارة تقريباً خلال عام 2021.

وأشارت إلى أنها باعت فعلياً 936 ألفاً و172 سيارة خلال عام 2021، منها 308 آلاف و600 سيارة في الربع الرابع من العام.

ويعتبر هذا الرقم أكبر بكثير مما حققته تسلا في عام 2020، حيث باعت خلاله 499 ألفاً و550 سيارة.

ودفعت هذه الأرقام الكبيرة تسلا، إلى الإعلان عن نيتها إطلاق طرازات جديدة من سياراتها الكهربائية أبرزها "الشاحنة الذكية"، خلال عام 2022 الجاري.

وتفوقت تسلا في العام الماضي على شركات تصنيع السيارات الكهربائية الكبرى مثل فورد ومرسيدس وكاديلاك، مدفوعة بالدعاية التي يروج بها إيلون ماسك لسياراته وشركته بشكل مستمر.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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تسلا تعلن رقماً قياسياً في المبيعات خلال 2021
سبق

أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، تحقيقها رقماً قياسياً في مبيعات السيارات الخاصة بها خلال عام 2021 المنصرم.

وأوضحت تسلا، في بيان رسمي، نجاحها في بيع ما يقرب من مليون سيارة تقريباً خلال عام 2021.

وأشارت إلى أنها باعت فعلياً 936 ألفاً و172 سيارة خلال عام 2021، منها 308 آلاف و600 سيارة في الربع الرابع من العام.

ويعتبر هذا الرقم أكبر بكثير مما حققته تسلا في عام 2020، حيث باعت خلاله 499 ألفاً و550 سيارة.

ودفعت هذه الأرقام الكبيرة تسلا، إلى الإعلان عن نيتها إطلاق طرازات جديدة من سياراتها الكهربائية أبرزها "الشاحنة الذكية"، خلال عام 2022 الجاري.

وتفوقت تسلا في العام الماضي على شركات تصنيع السيارات الكهربائية الكبرى مثل فورد ومرسيدس وكاديلاك، مدفوعة بالدعاية التي يروج بها إيلون ماسك لسياراته وشركته بشكل مستمر.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
11:21 AM

تسلا تعلن رقماً قياسياً في المبيعات خلال 2021

أكبر بكثير مما حققته الشركة الأمريكية في 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، تحقيقها رقماً قياسياً في مبيعات السيارات الخاصة بها خلال عام 2021 المنصرم.

وأوضحت تسلا، في بيان رسمي، نجاحها في بيع ما يقرب من مليون سيارة تقريباً خلال عام 2021.

وأشارت إلى أنها باعت فعلياً 936 ألفاً و172 سيارة خلال عام 2021، منها 308 آلاف و600 سيارة في الربع الرابع من العام.

ويعتبر هذا الرقم أكبر بكثير مما حققته تسلا في عام 2020، حيث باعت خلاله 499 ألفاً و550 سيارة.

ودفعت هذه الأرقام الكبيرة تسلا، إلى الإعلان عن نيتها إطلاق طرازات جديدة من سياراتها الكهربائية أبرزها "الشاحنة الذكية"، خلال عام 2022 الجاري.

وتفوقت تسلا في العام الماضي على شركات تصنيع السيارات الكهربائية الكبرى مثل فورد ومرسيدس وكاديلاك، مدفوعة بالدعاية التي يروج بها إيلون ماسك لسياراته وشركته بشكل مستمر.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,149
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,179
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,570

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