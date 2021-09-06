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الطائف.. جراحة قلب مفتوح تنقذ حياة مريضة بالعقد الثالث من العمر

استبدل الصمام الميترالي وصغر حجم الأذين وكانت تعاني صعوبة بالتنفس

تدخل الفريق الطبي بمركز القلب في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لإنقاذ حياة مريضة بالعقد الثالث من العمر بعد دخولها للطوارئ وهي تعاني من صعوبة بالتنفس وارتفاع ضغط الشريان الرئوي .

ووفقًا للمعلومات التي وردت "سبق"، فبعد إجراء الفحوصات السريرية تبين وجود ارتجاع شديد في الصمام المترالي (الصمام التاجي) مع وجود حمى روماتزمية وعدم انتظام في نبضات القلب إضافة إلى تسارع في الضربات.

وقام الفريق الطبي برئاسة الدكتور حسن صلاح، والدكتور مروان القصاص، والدكتورة إيناس خليفة، واستشاري التخدير الدكتور حسام مصطفى، إضافة إلى بقية الممارسين الصحيين المتخصصين بإجراءجراحة قلب مفتوح لاستبدال الصمام الميترالي وتصغير حجم الأذين الأيسر.

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الطائف.. جراحة قلب مفتوح تنقذ حياة مريضة بالعقد الثالث من العمر
سبق

تدخل الفريق الطبي بمركز القلب في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لإنقاذ حياة مريضة بالعقد الثالث من العمر بعد دخولها للطوارئ وهي تعاني من صعوبة بالتنفس وارتفاع ضغط الشريان الرئوي .

ووفقًا للمعلومات التي وردت "سبق"، فبعد إجراء الفحوصات السريرية تبين وجود ارتجاع شديد في الصمام المترالي (الصمام التاجي) مع وجود حمى روماتزمية وعدم انتظام في نبضات القلب إضافة إلى تسارع في الضربات.

وقام الفريق الطبي برئاسة الدكتور حسن صلاح، والدكتور مروان القصاص، والدكتورة إيناس خليفة، واستشاري التخدير الدكتور حسام مصطفى، إضافة إلى بقية الممارسين الصحيين المتخصصين بإجراءجراحة قلب مفتوح لاستبدال الصمام الميترالي وتصغير حجم الأذين الأيسر.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
03:15 PM

الطائف.. جراحة قلب مفتوح تنقذ حياة مريضة بالعقد الثالث من العمر

استبدل الصمام الميترالي وصغر حجم الأذين وكانت تعاني صعوبة بالتنفس

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فهد العتيبي - الطائف
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تدخل الفريق الطبي بمركز القلب في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لإنقاذ حياة مريضة بالعقد الثالث من العمر بعد دخولها للطوارئ وهي تعاني من صعوبة بالتنفس وارتفاع ضغط الشريان الرئوي .

ووفقًا للمعلومات التي وردت "سبق"، فبعد إجراء الفحوصات السريرية تبين وجود ارتجاع شديد في الصمام المترالي (الصمام التاجي) مع وجود حمى روماتزمية وعدم انتظام في نبضات القلب إضافة إلى تسارع في الضربات.

وقام الفريق الطبي برئاسة الدكتور حسن صلاح، والدكتور مروان القصاص، والدكتورة إيناس خليفة، واستشاري التخدير الدكتور حسام مصطفى، إضافة إلى بقية الممارسين الصحيين المتخصصين بإجراءجراحة قلب مفتوح لاستبدال الصمام الميترالي وتصغير حجم الأذين الأيسر.

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