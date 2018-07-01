يوسف الجراح ينفي لـ"سبق" أي صلة تربطه بإحدى شركات تداول الأسهم

تقدم بشكوى للجهات المختصة واتخذ إجراءات قانونية لمقاضاة هذه الشركة

نفى الفنان يوسف الجراح لـ "سبق" قطعيًا، أي صلة تربطه بإحدى شركات تداول الأسهم المالية، سواء من قريب أو بعيد.

وقال: هناك شركة تعمل في مجال تداول الأسهم استغلت خبر اعتزالي لعالم التمثيل حتى توهم الناس بأني أستثمر أموالي لديهم، وهذا الادعاء لا أساس له من الصحة.



وأكد "الجراح" أنه تفاجأ كثيرًا بهذا الأمر بعد أن وردته اتصالات عديدة من أناس مقربين له تستفسر عن مدى صحة الخبر المتداول في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: لقد تقدمت بشكوى رسمية لدى الجهات المختصة بحق هذه الشركة إلى جانب اتخاذي إجراءات قانونية من أجل مقاضاة هذه الشركة التي استغلت اسمي حتى تقوم بأعمال نصب واحتيال على إخواني أبناء بلدي.



وتابع الجراح أن الأساليب الدنيئة التي مارستها الشركة بأوهام الناس باستثماري أموالي لديهم بعيدة كل البعد عن عادات وأعراف وتقاليد مجتمعنا وديننا وأني أحملهم المسؤولية الكاملة تجاه أي عملية خداع الناس مارست باسمي.

وأوضح أنه لن يتوانى أو يدخر جهدًا في سبيل معاقبة هذه الشركة كما حث الإخوة المواطنين على عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب.