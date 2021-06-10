تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير تشمل (النماص، تنومة، رجال ألمع) حتى الساعة 8 مساءً.
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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير
حتى الساعة 8 مساءً
تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير تشمل (النماص، تنومة، رجال ألمع) حتى الساعة 8 مساءً.
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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسيرصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-10
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
04:55 PM
تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير
حتى الساعة 8 مساءً
تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير تشمل (النماص، تنومة، رجال ألمع) حتى الساعة 8 مساءً.
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