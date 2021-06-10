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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

حتى الساعة 8 مساءً

تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير تشمل (النماص، تنومة، رجال ألمع) حتى الساعة 8 مساءً.

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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير
سبق

تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير تشمل (النماص، تنومة، رجال ألمع) حتى الساعة 8 مساءً.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
04:55 PM

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير

حتى الساعة 8 مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير تشمل (النماص، تنومة، رجال ألمع) حتى الساعة 8 مساءً.

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